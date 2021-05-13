8'

«Я 500 раз говорил, что со всеми этими событиями и протестами в Манчестере играть в воскресенье–вторник-четверг — это преступление. Так и есть. Но это не вина Уле-Гуннара Сульшера и игроков», — прокомментировал Клопп ситуацию с переносом игры.