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|Э. Бейи
|48'
|1:3
|47'
|Р. Фирмино
|1:2
|45'
|Р. ФирминоТ. Александер-Арнольд
|1:1
|34'
|Д. ЖотаН. Филлипс
|Б. ФернандешА. Ван-Биссака
|10'
|1:0
|26
|в
|Д. Хендерсон
|1
|в
|А. Бекер
|2
|з
|В. Линделёф
|26
|з
|Э. Робертсон
|3
|з
|
Э. Бейи
|46
|з
|Р. Уильямс
|23
|з
|Л. Шоу
|47
|з
|Н. Филлипс
|29
|з
|А. Ван-Биссака
|66
|з
|Т. Александер-Арнольд
|6
|п
|П. Погба
|3
|п
|Фабиньо
|17
|п
|Фред
|5
|п
|Ж. Вейналдум
|18
|п
|Б. Фернандеш
|6
|п
|Т. Алькантара
|39
|п
|С. Мактоминай
|9
|н
|Р. Фирмино
|7
|н
|Э. Кавани
|11
|н
|М. Салах
|10
|н
|М. Рашфорд
|20
|н
|Д. Жота
|1
|в
|Д. де
|13
|в
|Адриан
|27
|з
|А. Теллес
|62
|в
|К. Келлехер
|33
|з
|Б. Уильямс
|21
|з
|К. Цимикас
|38
|з
|А. Туанзебе
|76
|з
|Н. Уильямс
|8
|п
|Х. Мата
|17
|п
|К. Джонс
|31
|п
|Н. Матич
|23
|п
|Ш. Шакири
|34
|п
|Д. ван
|58
|п
|Б. Вудбёрн
|11
|н
|М. Гринвуд
|10
|н
|С. Мане
|19
|н
|А. Траоре
|27
|н
|Д. Ориги
|T
|Уле-Гуннар Сульшер
|T
|Юрген Клопп
«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию принципиального матча.
Интересная новость. Футболисты «МЮ» приехали на стадион более чем за шесть часов до начала встречи. Это было сделано в целях безопасности, чтобы болельщики не смогли помешать автобусу команды попасть на стадион и матч начался вовремя. Работники стадиона оборудовали кроватями ложи «Олд Траффорд», чтобы игроки «красных дьяволов» смогли отдохнуть перед матчем с «Ливерпулем».
Все попытки хозяев выйти из обороны через короткий пас заканчиваются обрезами. С дальними передачами намного лучше, но команда упорно играет по первому варианту.
Рашфорд совсем немного не успел на передачу со своей полвины поля от защитника.
«Манчестер», такое ощущение, чемпионат уже закончил и думает только о финале Лиги Европы. Это зря.
Бейи наказан предупреждением, это первая желтая карточка в матче.
Череда глупых ошибок «МЮ» приводит к третьему голу «Ливерпуля». Сначала Фред обрезал команду у своей штрафной, затем тоже самое сделал Шоу, в итоге Арнольд пробил, Хендерсон не сумел зафиксировать мяч, а Фирмино первым оказался на добивании. 1:3!
Продолжаем! Второй тайм начался.
И все, свисток арбитра. Перерыв. Отметим, что по ударам, ударам в створ, количеству угловых — по всем параметрам серьезный перевес у «Ливерпуля». Отдыхаем.
Фирмино выводит «Ливерпуль» вперед на последних секундах компенсированного времени! Арнольд подает стандарт, бразилец четко бьет головой в ближний угол!
Добавлено три минуты к первому тайму.
Бруну Фернандеш подвернул ногу, ему оказывают помощь. Кажется, португалец вернется в игру.
Хендерсон вынужден выбегать за пределы штрафной, чтобы опередить Салаха. Успел.
Команды по очереди владеют мячом, но опасных моментов после гола «Ливерпуля» нет.
Небольшую передышку берет «Ливерпуль», «МЮ» держит мяч и катает его на чужой половине поля.
«Ливерпуль» продолжает играть активно и агрессивно, а «МЮ» ищет свой шанс на контратаках.
Стандарт «Ливерпуля», корявый удар Филлипса превращается в пас на Жоту и тот эффектно пяткой переправляет мяч в сетку ворот Хендерсона! 1:1!
Робертсон успел к передаче на левый фланг, отпасовал в центр штрафной на Жоту, португалец пробил прямо в девятку, но Хендерсон вытаскивает мяч в эффектном прыжке!
Хорошую атаку «МЮ» запорол Рашфорд неточным пасом на Погба.
На многих официальных источниках пишут, что единственный гол в матче на счету Бруну Фернандеша.
Отменяет пенальти судья после личного просмотра эпизода!
Пенальти в ворота «МЮ» Бейи на самой линии сбил Филлипса! Но пошел смотреть арбитр повтор.
А вот момент у «Ливерпуля», удалась команде хорошая атака, Александер-Арнольд забросил мяч в чужую штрафную, Жота был первым на мяче, пробил, но попал в корпус голкиперу Хендерсену, который вовремя вышел из ворот.
Хозяева поля начали накрывать «Ливерпуль» прессингом на его половине поля.
Погба получил мяч на линии штрафной, скидывал под удар Рашфорду, но немного небрежно. Защитники перехватили.
«Ливерпуль» завладел мячом и территориальным преимуществом, но, возможно, это план Сульшера.
«Ливерпуль» провел умную атаку, мяч отдали налево на Робертсона, но у того не получился прострел в штрафную. Слишком сильно и неточно, туда, где не было партнеров, отправил мяч шотландец.
Хозяева поля пока атакуют интереснее, так что гол, пусть и такой, в какой-то степени логичен.
Очень курьезный гол пропускает «Ливерпуль»! Прострел-удар Бруну Фернандеша, кажется, даже не летел в створ ворот Алисона, но Натаниел Филлипс срезал его в свои ворота.
«Я 500 раз говорил, что со всеми этими событиями и протестами в Манчестере играть в воскресенье–вторник-четверг — это преступление. Так и есть. Но это не вина Уле-Гуннара Сульшера и игроков», — прокомментировал Клопп ситуацию с переносом игры.
Отличный момент у Кавани, но из выгодной ситуации уругваец не попадает с створ! Грубая ошибка Алисона, но прощает «МЮ» соперника.
Удар Фирмино, мяч попадает в Бейи, и есть подозрение, что в руку Бейи. Но VAR молчит. Да и на повторе на пенальти не похоже.
Поехали!
Выходят команды на поле, скоро начинаем.
Перед нынешним матчем фанаты «МЮ» заблокировали автобус «Ливерпуля», когда тот отъехал от отеля в сторону стадиона. Болельщики «красных дьяволов» порезали покрышки, чтобы автобус не смог доехать до стадиона «Олд Траффорд», где должна состояться игра.
Позже сотни фанатов собрались возле стадиона и скандируют лозунги против руководства клуба.
«Ливерпуль» еще претендует даже на Лигу чемпионов, у команды Клоппа 34 матча и 57 очков. Пятым идет «Вест Хэм» с 58 очками, но у «молотобойцев» на игру меньше. На четвертом месте «Челси», у команды Тухеля 64 очка, но в 36 играх, так что если «Ливерпуль» выиграет два пропущенных матча, то будет в одном очке от Лиги чемпионов за два тура до финиша. «МЮ», если проиграет, будет в четырех очках от «Лестера», так что сохранит теоретически шансы потерять второе место в таблице.
Этот матч, напомним, был перенесен из-за протестов фанатов «МЮ» против руководства клуба. Буча была знатная, болельщики прорвались на «Олд Траффорд» и в итоге было решено матч отменить.
Матч начнется в 22:15 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»» в рамках 34 тура чемпионата Англии.