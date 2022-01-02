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Спорт

Битва за второе место в АПЛ: «Челси» быстро пропустил два гола от «Ливерпуля». LIVE

Футбол. АПЛ. 21-й тур. «Челси» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Global Look Press
Лондонский «Челси» принимает «Ливерпуль» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В данный момент «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице, а «Ливерпуль» — третью, отставая от лондонцев на одно очко, но у «красных» есть матч в запасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 21-й тур
1-й тайм
02 января 19:30
Челси
Лондон
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
9' Мане
26' Салах
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
1-й тайм

17' Пулишич

1' Мане

9' Мане

26' Салах

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
'38

Угловой «Ливерпуля» ни к чему не привел: защита «Челси» спокойно справилась с навесом.

'37

Момент! Салах выскочил один на один с вратарем, но каким-то образом Чалоба успел подбежать к нему и в очень рискованном подкате выбить мяч из-под ног! В итоге Салах замешкался и сумел заработать только угловой.

'35

Ван Дейк спокойно выбил мяч далеко в поле после очередной попытки «Челси» забросить его в штрафную.

'33

Главный арбитр Энтони Тейлор решил не давать Маунту прямую красную. Игра продолжается.

'32

Маунт ни с того ни с сего врезался в защитника «Ливерпуля» Цимикаса, который не владел мячом и вообще ничего не делал. VAR проверяет эпизод на возможный фол на красную карточку.

'31

Жота выдал классный заброс на Салаха, но тому не хватило чуть-чуть времени, чтобы опередить Менди и принять мяч.

'30

Вдохновенный порыв мерсисайдцев продлился недолго: они быстро остыли и снова дисциплинированно отошли назад — поджидать следующих моментов для контратак. «Челси» спокойно перекатывает мяч на чужой половине поля, не создавая большой опасности.

'28

Подопечные Клоппа яростно прессингуют «Челси» на чужой половине поля, включая вратаря. «Синие» пока выглядят несколько раздавленными.

'26

ГООООЛ!!! А вот с игры «Ливерпуль» забил! Трент выдал классный пас на ход Салаху, тот влетел с правого фланга в штрафную, финтом ушел от Алонсо и пробил над плечом вратаря Менди в ближний угол! 0:2!

'26

Второй угловой «Ливерпуля» подряд тоже не привел к опасному удару: вратарь «Челси» Менди в прыжке выбил мяч кулаком в поле.

'25

Трент разыграл мяч с Милнером, и тот навесил на дальнюю штангу, где ван Дейк попытался пробить головой, но лишь заработал новый угловой.

'24

«Ливерпуль» заработал угловой! Трент пошел подавать.

'23

Салах выскочил один на один с вратарем и пробил прямо в него! Однако спустя какое-то время боковой судья поднял флажок — офсайд.

'21

«Ливерпуль» впервые в матче завладел мячом на несколько минут и даже обменялся пасами на чужой половине поля. Однако подойти к штрафной в ходе позиционной атаки так и не вышло. «Челси» в итоге перехватил мяч.

'20

Маунт исполнил очень высокую подачу на дальнюю штангу, где Алонсо пробил в касание, но мяч сорвался с ноги и улетел куда-то высоко на трибуны.

'18

«Челси» организовал навес с углового, но игроки «Ливерпуля» перехватили мяч, а затем еще и попытались выйти в быструю контратаку, которую жестким фолом прервал Пулишич — судья показал ему желтую карточку.

'16

Маунт принял мяч в штрафной «Ливерпуля» и мощно пробил, но Милнер удачно подкатился под него и заблокировал удар. Мяч улетел на угловой.

'15

По владению мячом «Челси» лидирует — 67% против 33% у «Ливерпуля». А вот по ударам в створ впереди «красные» — 2-0.

'14

Аспиликуэта навесил в штрафную «Ливерпуля» на Алонсо, и тому не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы принять мяч и выйти один на один с вратарем.

'12

Рюдигер исполнил заброс в штрафную «Ливерпуля» в расчете на подключение Хавертца, однако Келлехер вовремя вышел из ворот и поймал мяч. Напомним, он подменяет Алисона Бекера, поскольку тот заразился коронавирусом.

'9

ГООООЛ!!! «Ливерпуль» неожиданно наказал «Челси» — 0:1! Диогу Жота неточно навесил в штрафную «синих», мяч прилетел к полузащитнику «Челси» Чалобе, но он вместо того, чтобы спокойно выбить снаряд ногой, наклонился вниз и попытался сыграть головой. В итоге по мячу он не попал, и тот отскочил прямо к Садио Мане! Сенегалец спокойно поразил створ ворот — 0:1!

'9

Ой-ой-ой, какая ошибка «Ливерпуля»! Александер-Арнольд не смог толком вынести мяч — рикошетом от соперника мяч достался Пулишичу, и тот выскочил один на один с голкипером Кивином Келлехером, но тот успел резко выдернуться из ворот и забрать мяч, прыгнув под ноги сопернику! Невероятно.

'7

Пулишич здорово открылся под пас вразрез и ворвался в штрафную с мячом, однако там его обступили защитники «Ливерпуля» и не позволили нанести удар, отобрав снаряд.

'5

«Ливерпуль» практически не видит мяч. «Челси» продолжает искать проходы в штрафную гостей. Только что Аспиликуэта догнал мяч на правом фланге после длинного заброса, однако не смог отдать точный пас на партнера. Только это прервало атаку «Челси».

'4

Маунт разыграл мяч с углового с Алонсо, и испанец навесил в штрафную, но получилось неточно — прямо под ноги соперникам.

'3

Алонсо попытался навесить с левого фланга в штрафную «Ливерпуля», но мяч рикошетом от защитник ушел на угловой.

'2

«Челси» уверенно оккупировал чужую половину поля и пытается проникнуть в штрафную, но быстрая оборона «Ливерпуля» пока успевает перекрыть все зоны.

'1

Ух ты, первую желтую карточку получил Садио Мане уже на 17-й секунде встречи! Он подпрыгнул и заехал рукой в лицо Аспиликуэте в верховой борьбе за мяч.

'1

Стартовый свисток!

19:25

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.

Запасные: Адриан, Марсело, Бек, Гомес, Уильямс, Джонс, Кейта, Мортон, Окслейд-Чемберлен.

19:20

Стартовый состав «Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Пулишич.

Запасные: Аррисабалага, Сарр, Баркли, Жоржиньо, Холл, Вейл, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Челси» и «Ливерпулем».

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