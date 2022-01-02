02 января 2022, 19:30 Спорт Битва за второе место в АПЛ: «Челси» быстро пропустил два гола от «Ливерпуля». LIVE Футбол. АПЛ. 21-й тур. «Челси» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Мохамед Салах в составе «Ливерпуля» Global Look Press

Лондонский «Челси» принимает «Ливерпуль» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В данный момент «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице, а «Ливерпуль» — третью, отставая от лондонцев на одно очко, но у «красных» есть матч в запасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур 1-й тайм 02 января 19:30 Челси Лондон 0 : 2 Ливерпуль Ливерпуль 9' Мане 26' Салах Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)