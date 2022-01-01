В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» принимает на своем поле лидера чемпионата «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
01 января 15:30
Арсенал
Лондон
0:0
Манчестер Сити
Манчестер
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
15:16
Игра начнется в 15:30 по московскому времени.
15:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и лидером чемпионата «Манчестер Сити».
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