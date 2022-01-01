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Спорт

Остановить лидера: «Арсенал» сражается против «Манчестер Сити». LIVE

АПЛ. 21-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Арсенал» - «Манчестер Сити»

Эпизод матча «Арсенал» - «Манчестер Сити»

Reuters
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» принимает на своем поле лидера чемпионата «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 21-й тур
Матч не начался
01 января 15:30
Арсенал
Лондон
0:0
Манчестер Сити
Манчестер
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:16

Игра начнется в 15:30 по московскому времени.

15:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и лидером чемпионата «Манчестер Сити».

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