Тоттенхэм Хотспур

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.