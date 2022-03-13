13 марта 2022, 17:00 Спорт Справиться с кризисом: «Челси» бьется с «Ньюкаслом» на фоне санкций против Абрамовича. LIVE Футбол. АПЛ. 29-й тур. «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Сауль Ньигес в составе «Челси» Reuters

Лондонский «Челси» принимает «Ньюкасл» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. «Синие» переживают тяжелые времена из-за санкций, введенных правительством Великобритании против владельца клуба Романа Абрамовича. В частности, «Челси» запрещено продавать билеты на свои матчи, продлевать контракты с игроками и подписывать новых футболистов. Тем не менее команда старается по крайней мере удержать третью строчку в таблице АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур Матч не начался 13 марта 17:00 Челси Лондон 0:0 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)