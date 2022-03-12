12 марта 2022, 20:30 Спорт Погоня за «Арсеналом»: «МЮ» принимает «Тоттенхэм». LIVE АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», ведущий погоню за занимающим четвертое, дающее путевку в Лигу чемпионов место «Арсеналом», принимает «Тоттенхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур Матч не начался 12 марта 20:30 Манчестер Юнайтед Манчестер 0:0 Тоттенхэм Хотспур Лондон Стадион «Олд Траффорд», Манчестер Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)