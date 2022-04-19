Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ДНР заявили, что 120 человек покинули подвалы... 19:56
Волочкова показала своего бойфренда, чтобы успокоить поклонников 19:56
Джонсон предложил Байдену усиление Украины до «исключения нового... 19:55
Амбассадором сестринского бренда Victoria's Secret впервые стал... 19:55
В Венеции введут плату за въезд в город... 19:53
Джонсон отказался уйти в отставку, сославшись на кризис... 19:52
Водонаева подшутила над Бородиной из-за сюжета... 19:51
Шольц: нельзя допустить «победы России на Украине» 19:45
Астрономы предположили, что в ледяной оболочке Европы могут быть... 19:38
Гимаев объяснил, почему Овечкин в этом сезоне показывает такую... 19:35
Спорт

Битва принципиальных врагов: «Ливерпуль» сражается с «Манчестер Юнайтед». LIVE

АПЛ. 30-й тур. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

close
100%
Криштиану Роналду пинает мяч в живот Кертису Джонсу в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Криштиану Роналду пинает мяч в живот Кертису Джонсу в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Reuters
В матче 30 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», борющийся за победу в турнире с «Манчестер Сити», на своем поле принимает «Маечестер Юнайтед», который сражается за место в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
Матч не начался
19 апреля 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 55-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 55-й день
«Люди хотят вернуться именно в Советский Союз»
КПРФ внесла в Госдуму законопроект о признании флага СССР государственным флагом РФ
«Я единственный, кто может победить Трампа»
The Hill: Байден заявил, что намерен бороться за пост президента США в 2024 году
Шольц: нельзя допустить «победы России на Украине»
В ДНР заявили, что 120 человек покинули подвалы у «Азовстали»
Австрия назвала необоснованным решение РФ о высылке четырех дипломатов
Медведев призвал готовиться к агрессивным действиям из-за расширения НАТО у границ РФ
Новости
Башмет и Миронов сыграют в Ярославле спектакль по Хайнеру Мюллеру
ЦСКА выкупит Карраскаля из «Ривер Плейта»
Волочкова показала своего бойфренда, чтобы успокоить поклонников
Джонсон предложил Байдену усиление Украины до «исключения нового вторжения России»
Амбассадором сестринского бренда Victoria's Secret впервые стал мужчина
В Венеции введут плату за въезд в город для туристов-однодневок
Джонсон отказался уйти в отставку, сославшись на кризис на Украине
Все новости
Как «Google Карты» подводили военных
5 случаев, когда «Google Карты» сливали снимки ракетных установок и атомных бомб
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
Почему американский противотанковый ракетный комплекс оказался неэффективен на Украине
«Важный элемент воспитания»: в школах России решили еженедельно исполнять гимн
Минпросвещения хочет рассказать о спецоперации на Украине в учебниках по истории
«Наша маленькая девочка любила жизнь»: знаменитости, потерявшие своих детей
Спортсмены и артисты, чьи дети ушли из жизни слишком рано
Каким получился сериал «Полиция Токио» про криминальную изнанку Японии
Рецензия на сериал «Полиция Токио» от режиссера Майкла Манна
«Папа всех бомб». Чем ВКС России может уничтожить «Азов»*
Военный эксперт рассказал о возможностях российской авиации при штурме «Азовстали»
От «Стиляг» до «Чернобыля»: Оксане Акиньшиной — 35
«Хотим, чтобы украинцы сами решали»: Лавров отверг идею смены власти на Украине
Лавров опроверг возможность использования ядерного оружия на Украине
До ЕГЭ 30 дней: как укрепить нейронные связи и лучше запомнить материал
Эксперт объяснил, как с помощью стихов, игр и ассоциаций заучивать нужную информацию
«Вместо мяса будет сплошная соединительная ткань»: чем опасен магазинный фарш
Технолог Быстров объяснил, почему котлеты из покупного фарша получаются резиновыми
Зачем западные рейтинговые агентства навязывают России дефолт
Экономист Колташов назвал действия агентств Fitch, Moody's и S&P «двойной игрой»
Спортивная Москва: как преобразится парк «Кусково»
Эксперты рассказали о будущих беговых и велосипедных маршрутах в московском парке «Кусково»
«Его ловили как Чикатило». Зачем маньяк из Таганрога душил девушек в черных колготках
Как жестокая и распутная мать вырастила безжалостного душителя

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+