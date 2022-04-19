19 апреля 2022, 22:00 Спорт Битва принципиальных врагов: «Ливерпуль» сражается с «Манчестер Юнайтед». LIVE АПЛ. 30-й тур. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Криштиану Роналду пинает мяч в живот Кертису Джонсу в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» Reuters

В матче 30 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», борющийся за победу в турнире с «Манчестер Сити», на своем поле принимает «Маечестер Юнайтед», который сражается за место в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур Матч не начался 19 апреля 22:00 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Стадион «Энфилд», Ливерпуль Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)