Атака «Манчестер Юнайтед» оборвалась в центре поля. Заброс вперед тоже не прошел, в итоге мяч просто оказался за пределами поля.
Право на угловой получает «Юнайтед». Ферандеш подал в район вратарской от углового флажка, но вышло прямо в руки голкиперу.
Вновь пытается создать что-то впереди «Арсенал», но пока безуспешно. Не удается Саке прорваться вперед. Но в итоге все приводит к достаточно опасному моменту — Эльнени хлестко пробил сходу в левый от себя угол. В блестящем прыжке перевел сферу на угловой Де Хеа!
И снова Роналду создает опасный момент! В штрафной португалец обыгрывает Тавареша, пробивает по воротам, и мяч после рикошета летит четко к голкиперу.
ГООООООООООЛ! Моментальный ответ «Юнайтед», и Роналду забивает! Очень важный гол для португальца, который вышел на игру в первый раз после трагедии в своей семье — смерти новорожденного сына.
А ведь момент не заигран, продолжается разбор эпизода. Арбитр посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «МЮ»! Теллес наступил на ногу Сака.
Точнее, «Арсенал» забивает, однако мяч не засчитан — вмешиваются в ситуацию судьи на VAR, указывая на то, что Нкетиа был в офсайде.
Второй мяч забивает «Арсенал»! И это Нкетиа! После того, как Эдегор сделал заброс в штрафную, Сака скинул в центр, и Нкетиа перехватил мяч, отправляя его в ворота де Хеа.
Обмениваются команды двумя весьма перспективными атаками — сначала Далот попадает в перекладину, а Роналду на подборе бьет неточно, а следом Нкетиа пробивает по центру ворот, и де Хеа отражает удар.
Санчо рискнул и попытался обыграть сразу двух соперников, однако в подкате Седрик мяч у него выбивает.
Проходит длинный заброс к воротам «Арсенала», где на острие оказывается Роналду, однако звездный форвард до мяча не дотягивается, а следом еще и арбитр указывает на положение «вне игры».
Перспективный штрафной зарабатывает «Арсенал», но вот исполнение его подводит — Эдергор бьет слишком сильно, мяч улетает выше перекладины.
А вот контратака «Юнайтед» приводит к интересному моменту: Эланга падает в штрафной соперника после контакта с Таверешом, однако главный арбитр не увидел фола. Чуть погодя это подтверждают его ассистенты на VAR — без нарушений.
Пытается «Арсенал» придумать что-то впереди, однако особо ничего не удается. Джака, которому мяч прилетел от Габриэла, легко его теряет, отдавая сопернику.
И снова опасно у ворот «Арсенала»! Очевидно, что «дьяволы» настроены как можно скорее отыграть мяч — Рамсдейл сейчас от ворот выбил снаряд прямо в Мактоминея, который сразу же покатил мяч вперед на Фернандеша. Однако удар португальца заблокировали в последний момент.
Матич со своей половины поля сделал длинную передачу вперед на Роналду, но получилось неточно. А потом еще и Сака оказался на газоне.
А вот это было опасно уже со стороны «Юнайтед»! Роналду вразрез отдал пас на Элангу, тот пробил, однако голкипер оказался на месте и перевел мяч на угловой.
Подавляющее преимущество сейчас у «Арсенала». Команда много владеет мячом и проводит неплохие атаки. У «дьяволов» же попытки прессинга выглядят крайне неудачно.
ГООООООООООЛ! Вот это начало у нас! «Арсенал» открывает счет в матче, отличился Тавареш. Неплохая атака прошла у лондонцев, Букайо пробил в угол, но де Хеа отбил, правда, отразил мяч не особо удачно — он отлетел к Таварешу, который пробил по воротам и попал.
С первых минут на поле выйдут следующие футболисты:
«Арсенал»: Рамсдейл, Седрик, Габриэл, Уайт, Тавареш, Джака, Эльнени, Эдергор, Смит-Роу, Нкетиа, Сака.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Линделеф, Варан, Дало, Матич, Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Санчо, Эланга.