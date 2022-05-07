В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», который борется с «Манчестер Сити» за победу в турнире, играет против лондонского «Тоттенхэма». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
Матч не начался
07 мая 21:45
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
21:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях