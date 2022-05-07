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Спорт

В погоне за золотом: «Ливерпуль» принимает на своем поле принимает «Тоттенхэм»

АПЛ. 36-й тур. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

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Phil Noble/Reuters
В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», который борется с «Манчестер Сити» за победу в турнире, играет против лондонского «Тоттенхэма». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
Матч не начался
07 мая 21:45
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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