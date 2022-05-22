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В надежде на осечку «Сити»: «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон». LIVE

АПЛ. 38-й тур. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Reuters
В матче 38-го тура «Ливерпуль» сражается с «Вулверхэмптоном». От лидирующего в турнирной таблице «Манчестер Сити» подопечных Юргена Клоппа отделяет всего одно очко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
Матч не начался
22 мая 18:00
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура чемпионата Англии, где сражаются «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».

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