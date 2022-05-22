22 мая 2022, 18:00 Спорт В надежде на осечку «Сити»: «Ливерпуль» принимает «Вулверхэмптон». LIVE АПЛ. 38-й тур. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Мохамед Салах в составе «Ливерпуля» Reuters

В матче 38-го тура «Ливерпуль» сражается с «Вулверхэмптоном». От лидирующего в турнирной таблице «Манчестер Сити» подопечных Юргена Клоппа отделяет всего одно очко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур Матч не начался 22 мая 18:00 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон Стадион «Энфилд», Ливерпуль Главный судья: