Финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» обыграл лидера таблицы АПЛ — «Арсенал» — на своем поле со счетом 3:1.
До 66-й минуте игра была равна — отрезками лучше выглядел то «МЮ», то «Арсенал». Более того, половину второго тайма «канониры» давили нещадно, но после второго пропущенного гола они совсем развалились.
Если же говорить по порядку, то на 35-й минуте счет открыл 100-миллионный новичок «красных дьяволов» Антони — вовремя открылся в штрафной под проникающий пас Рашфорда и без какого-либо сопротивления расстрелял дальний угол. Криштиану Роналду, оставшийся на скамейке запасных, даже поднялся и аплодировал 22-летнему нападающему.
На 60-й минуте «Арсенал» сравнял счет: Эдегор выдал отличную передачу в штрафную на Жезуса, защитник «Манчестера» прервал этот пас, но неудачно выбил мяч прямо на Сака, который расстрелял ворота.
На 66-й минуте «МЮ» вышел вперед: Бруну Фернандеш выдал отличный пас вразрез между защитниками, Рашфорд вышел один на один с вратарем и пробил мимо него — 2:1.
А на 76-й минуте был установлен финальный счет матча: футболисты «Манчестера» вышли вдвоем на одного вратаря, и Эриксен покатил на Рашфорда, который пробил пустой угол и оформил дубль.
Благодаря этой победе «красные дьяволы» набрали 12 очков и оказались на пятом месте АПЛ. «Арсенал» с 15-ю очками сохранил первую строчку, но подпустил к себе «Сити» и «Тоттенхэм» на расстояние одного балла.
Опасно! Виейра забросил мяч в штрафную «МЮ», но Мактоминей выбил мяч на угловой до того, как кто-то успел пробить!
Сака не смог обыграть финтами двоих соперников возле штрафной «МЮ» — Эриксен отобрал у него мяч.
Виейра с лета пробил по воротам, находясь на линии штрафной, но мяч прошел в метре от левой «девятки»!
Нкетиа ворвался в штрафную, чтобы откликнуться на заброс Жезуса, но налетел на Магуайра и упал. Нападающий «Арсенала» начал требовать пенальти, но в этом столкновении виноват только он сам.
Джака допустил глупую ошибку и подарил мяч Фреду на своей половине поля! Бразилец тут же отдал пас на Роналду, который мог выходить один на один, но Рамсдейл успел вовремя выйти из ворот и выбить мяч.
Магуайр только вышел, а уже получил желтую карточку за то, что схватил руками Жезуса и отправил его на газон возле своей штрафной. Кстати, он стал капитаном «Манчестера» после того, как вышел на замену.
Мартинес неудачно приземлился после того, как прервал подачу в свою штрафную. В итоге его решили заменить.
Двойная замена в составе «Манчестера»: Каземиро и Магуайр вышли вместо Мартинеса и Рашфорд.
Маласия прервал подачу в штрафную «МЮ» и выбил мяч далеко в поле. Там даже Рашфорд чуть не отобрал мяч у Уайта, но «Арсенал» все-таки сохранил снаряд у себя.
ГОООООЛ!!! «Манчестер» укрепил свое преимущество! Оборона «Арсенала» совсем развалилась во втором тайме! Футболисты «Манчестера» вышли вдвоем на одного вратаря, и Эриксен покатил на Рашфорда, который пробил пустой угол и оформил дубль! 3:1 — «Манчестер» обыгрывает лидера АПЛ!
Тройная замена в составе «Арсенала»: вышли хавбеки Смит-Роу и Виейра, а также нападающий Нкетиа, а поле покинули Эдегор, Локонга и Зинченко.
Роналду получил мяч на левом фланге и исполнил очень плохую подачу в штрафную «Арсенала» — снаряд ушел за лицевую.
«Арсенал» допустил ужасную ошибку — Фред перехватил мяч прямо возле штрафной «канониров» и отдал на Фернандеша, но тот не сумел пробить Рамсдейла!
ГООООЛ!!! «Манчестер Юнайтед» выходит вперед всего спустя шесть минут после пропущенного мяча! Бруну Фернандеш выдал отличный пас вразрез между защитниками, Рашфорд вышел один на один с вратарем и пробил мимо него! 2:1 — «красные дьяволы» снова впереди!
«Арсенал» заработал угловой — уже четвертый против нуля у «Юнайтед». Однако «красные дьяволы» спокойно отбились от навеса после углового.
Рашфорд получил мяч в штрафной после отличного заброса Эриксена, но забыл ударить, и Габриэл выбил снаряд у него из-под ног! А потом еще и арбитр сигнализировал, что у Рашфорда был офсайд.
Джака не смог продавить Варана в штрафной «Манчестера» и не добрался до мяча после передачи Сака. В итоге Де Хеа спокойно забрал мяч.
ГООООЛ!!! «Арсенал» сравнял счет! Что ж, вполне заслуженно. «Канониры» давили весь второй тайм и наработали на гол. Эдегор выдал отличную передачу в штрафную на Жезуса, защитник «Манчестера» прервал этот пас, но неудачно выбил мяч прямо на Сака, который расстрелял ворота! 1:1!
Замена в составе «Манчестера»: автор единственного пока гола Антони уходит, а вместо него — Криштиану Роналду!
Опасно! Жезус отдал классный пас в центр штрафной, и Эдегор с убойной позиции пробил в касание, но чудовищным образом не попал в створ! А сразу после этого Сака бил в дальний угол, но чуть-чуть промахнулся!
«Арсенал» почти без перерыва владеет мячом и придумывает атаку за атакой. «МЮ» не встречает высоко и не прессингует агрессивно.
«Арсенал» провел быструю атаку левым флангом, и Мартинелли отдал пас в штрафную, но Жезус завозился там с мячом и упустил возможность пробить. В итоге пришлось отдавать обратно на левый фланг, и «красные дьяволы» сумели выбить мяч за боковую.
«Арсенал» быстро доставил мяч в штрафную, но передача пошла за спину Жезусу, так что защитники «Манчестера» успели выбить снаряд в поле.
Первый тайм завершен! «Манчестер Юнайтед» обыгрывает лидера АПЛ — «Арсенал» — на своем поле со счетом 1:0. На 35-й минуте счет открыл 100-миллионный новичок «красных дьяволов» Антони — вовремя открылся в штрафной под проникающий пас Рашфорда и без какого-либо сопротивления расстрелял дальний угол. Криштиану Роналду, оставшийся на скамейке запасных, даже поднялся и аплодировал 22-летнему нападающему.
«Арсенал» тоже забил свой гол — причем уже на 12-й минуте, — но судья отменил взятие ворот из-за того, что вся голевая атака началась с фола Эдегора на Эриксене, у которого норвежец отобрал мяч.
В игре нет явного лидера: отрезками играет активнее то «Арсенал», то «Манчестер». Поэтому с нетерпением ждем второго тайма и новых голов!
Антони исполнил заброс в штрафную «Арсенала», но слишком сильно: никто из партнеров не успел бы к этому мячу. Расмдейл спокойно забрал снаряд.
«Арсенал» провел позиционную атаку, которая закончилась мягким прострелом в штрафную — прямо на ногу защитника «Манчестера».
Жезус пошел на троих соперников и чуть всех не обошел, однако все-таки потерял мяч перед штрафной «Манчестера».
Варан схватил Жезуса обеими руками и борцовским приемом завалил на газон. «Арсенал» заработал «стандарт». Эдегор отпасовал на Сака, и тот пробил низом, а мяч рикошетом от защитника полетел в створ, но прямо по центру — Де Хеа спокойно забрал мяч.
ГООООЛ!!! Антони забивает в своем дебютном матче за «Манчестер Юнайтед»! Уже начинает оправдывать 100 млн, которые за него заплатили. Роналду аплодирует ему стоя со скамейки запасных.
Рашфорд собрал вокруг себя троих соперников и выдал проникающий пас в штрафную под удар Антони, который остался совершенно один и спокойно пробил в дальний угол! 1:0 — «Манчестер» вышел вперед в матче против лидера АПЛ!
Антони показал множество финтов на правом фланге, но не сдвинулся при этом с места и не обошел соперника. В итоге пришлось пасовать назад.
Рамсдейл здорово исполнил диагональ высоко на правый фланг. «Арсенал» тут же организовал быструю атаку, и Мартинелли простреливал в штрафную, но защитники «Манчестера» прервали этот пас.
Опасно! Мартинелли и Эдегор разыграли мяч после углового, и Мартинелли подал в штрафную, но получилось слишком сильно. Мяч перелетел всех в штрафной, однако «канониры» все-таки оказались первыми на подборе. Эдегор подал на дальнюю штангу, и Мартинелли плотно пробил головой, но вратарь спас!
Фернандеш вернулся на поле. VAR не стал требовать желтой карточки для Локонга, хотя он этого, пожалуй, заслуживал.
Фернандеш долго лежит на газоне после того, как Локонга шипами влетел ему в ногу в борьбе за мяч. Врачи оказывают португальцу помощь.
Эдегор отдал передачу поперек поля, и два игрока «Манчестера» врезались друг в друга пытаясь ее перехватить!
«Юнайтед» пытался выйти в контратаку, но защитник «Арсенала» Салиба сбил с ног Санчо, за что получает желтую карточку.
Ситуация по владению мячом кардинально изменилась в последние десять минут: теперь «Арсенал» владеет больше — 74% против 26%.
Эриксен выдал длинный заброс в штрафную «Арсенала» на Рашфорда, но Рамсдейл вовремя вышел из ворот и отвел угрозу.
Мактоминей классно перехватил мяч в центре поля, и «МЮ» провел быструю атаку, которая закончилась ударом Антони из-за пределов штрафной. Бразилец пытался закрутить в дальнюю «девятку», но мяч свалился с ноги пролетел о-о-очень далеко от ворот.
Сака подал с углового на дальнюю штангу, и Жезус без сопротивления пробил головой, но не попал в створ!
«Арсенал» провел быструю атаку, Сака протащил мяч в штрафную и прострелил в центр, но Варан прервал этот пас! Тем не менее «канониры» заработали угловой.
Варан очевидно схватил руками Жезуса и завалил его на газон. Судья свистнул фол, но желтых карточек пока никому не дает.
Гол «Арсенала» отменен! Судья все-таки посчитал, что Эдегор нарушил правила на Эриксене, откуда и началась вся голевая атака «канониров».
ГООООЛ!!! «Арсенал» неожиданно выходит вперед! Мартинелли открыл счет! Эдегор толкнул Эриксена и заставил того потерять мяч. «Канониры» провели реактивную контратаку, Мартинелли выскочил практически один на один и пробил в дальний угол! Далот пытался догнать нападающего «Арсенала», но не сумел. Однако VAR заметил, что Эдегор нарушил правила на Эриксена, так что гол могут отменить.
«Манчестер» осыпает штрафную «Арсенала» градом атак. «Канониры» очень пассивно действуют в прессинге, позволяя соперникам обмениваться пасами на не самой высокой скорости и спокойно находить адресатов для передачи.
Моментище! Антони принял мяч на правом фланге, собрал на себя двоих защитников, а затем отдал пас на совершенно свободного Далота, который навесил на дальнюю штангу. Эриксен пробил с лета — мяч просвистел рядом со штангой!
Антони активно действует на правом фланге. Только что он отдал пас в штрафную «Арсенала» на Санчо, но тот не смог обмануть финтами Жезуса, который вернулся помочь обороне и отобрал мяч!
Стартовый состав «Арсенала»: Рамсдейл, Уайт, Салита, Габриэл, Зинченко, Локонга, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Мактоминей, Эриксен, Фернандеш, Антони, Санчо, Рашфорд.