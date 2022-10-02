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Спорт

Остановить чемпиона в дерби: «Ман Сити» против «МЮ». LIVE

АПЛ. 9-й тур. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Кевин Де Брейне в составе «Манчестер Сити»

Кевин Де Брейне в составе «Манчестер Сити»

Reuters
В матче девятого тура чемпионата Английской премьер-лиги действующий чемпион страны «Манчестер Сити» принимает на «Эттихаде» в дерби «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 9-й тур
1-й тайм
02 октября 16:00
Манчестер Сити
Манчестер
8' Фоден
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
1-й тайм

8' Фоден

3' Дало

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'13

Очередная подача с левого фланга от «Сити» со штрафного, но защита «МЮ» на этот раз справилась.

'12

Вот Бруну Фернандеш перехватил мяч в финальной трети справа, дошел до штрафной и сделал пас Рэшфорду, который промедлил и пробил в уже вышедшего на него защитника.

'10

До сих пор ни одной атаки в матче «МЮ» не провел. А уже проигрывает.

'8

ГОООООООООООООООООЛ! Фил Фоден — 1:0! Ну вот и гол. Это должно было случиться. Очередная атака «Сити» буквально раздавила оборону гостей. Поучаствовали в позиционном наступлении сразу половина полевых игроков «горожан», в итоге Бернарду Силва почти от лицевой с левого фланга сделал адресный пас низом в штрафную, где Фоден в касание метров с семи расстрелял ближнюю девятку.

'7

Продолжает давить «Ман Сити», и после очередного прострела защитник был вынужден выбить на угловой. Правда, он ничем интересным не закончился.

'5

Полное преимущество у «Манчестер Сити» на старте матча. «МЮ» только обороняется, причем уже с трудом.

'3

Чудом не попадает мяч в ворота «МЮ»! Два подряд удары из глубины штрафной на линии отражают защитники гостей!

'2

Фол на левом фланге атаки «Ман Сити», и Диогу Далот сразу же получает желтую карточку.

'1

Поеееехали! Матч начался.

16:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

15:55

А вот стартовый состав «Манчестер Юнайтед» от Эрика тен Хага:

Де Хеа — Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа — Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини — Рэшфорд, Санчо, Антони.

15:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвадриола:

Эдерсон — Уокер, Аке, Аканджи, Жоау Канселу — Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва — Грилиш, Фоден, Холанд.

15:45

В матче девятого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» в дерби на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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