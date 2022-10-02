Вот Бруну Фернандеш перехватил мяч в финальной трети справа, дошел до штрафной и сделал пас Рэшфорду, который промедлил и пробил в уже вышедшего на него защитника.
ГОООООООООООООООООЛ! Фил Фоден — 1:0! Ну вот и гол. Это должно было случиться. Очередная атака «Сити» буквально раздавила оборону гостей. Поучаствовали в позиционном наступлении сразу половина полевых игроков «горожан», в итоге Бернарду Силва почти от лицевой с левого фланга сделал адресный пас низом в штрафную, где Фоден в касание метров с семи расстрелял ближнюю девятку.
Продолжает давить «Ман Сити», и после очередного прострела защитник был вынужден выбить на угловой. Правда, он ничем интересным не закончился.
Полное преимущество у «Манчестер Сити» на старте матча. «МЮ» только обороняется, причем уже с трудом.
Чудом не попадает мяч в ворота «МЮ»! Два подряд удары из глубины штрафной на линии отражают защитники гостей!
А вот стартовый состав «Манчестер Юнайтед» от Эрика тен Хага:
Де Хеа — Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа — Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини — Рэшфорд, Санчо, Антони.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвадриола:
Эдерсон — Уокер, Аке, Аканджи, Жоау Канселу — Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва — Грилиш, Фоден, Холанд.