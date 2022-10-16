В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) буксующий «Ливерпуль», идущий на 13-м месте в турнирной таблице, принимает на своем поле одного из лидеров первенства, «Манчестер Сити» во главе с неудержимым Эрлингом Холандом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
Матч не начался
16 октября 18:30
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Манчестер Сити
Манчестер
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:15
Добрый вечер, уважаемые читатели! В 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
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