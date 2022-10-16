16 октября 2022, 18:30 Спорт Шанс для Клоппа: «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити». LIVE Футбол. Чемпионат Англии, 11-й тур. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп Global Look Press

В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) буксующий «Ливерпуль», идущий на 13-м месте в турнирной таблице, принимает на своем поле одного из лидеров первенства, «Манчестер Сити» во главе с неудержимым Эрлингом Холандом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур Матч не начался 16 октября 18:30 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити Манчестер Стадион «Энфилд», Ливерпуль Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)