Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-посол США Мэтлок считает, что Украина не сможет вернуться... 20:18
Компания Ineos начала производство реинкарнации классического Land... 20:15
Клип на песню The Police «Every Breath You Take» собрал более... 20:15
В Екатеринбурге мигрант домогался школьницы в мессенджере и... 20:13
Bloomberg: запасы дизеля в ЕС упадут до минимума с 2011... 20:10
Астрономы оценили долю массы темной энергии во вселенной в 66,2% 20:09
Губернатор Севастополя сообщил об усилении мер безопасности... 20:08
Саша Барон Коэн может сыграть злодея в сериале Marvel «Железное... 20:00
«Спартак» в гостях обыграл «Факел» и... 20:00
Депутат Госдумы: работу иноагентов могут приостановить в регионах... 19:55
Спорт

Лидер против чемпиона: «Арсенал» и «Ман Сити» сражаются в АПЛ. LIVE

АПЛ. 12-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

close
100%
Эпизод матча «Арсенал» - «Манчестер Сити»

Эпизод матча «Арсенал» - «Манчестер Сити»

Reuters
В матче 12-го тура Английской премьер-лиги сенсационно лидирующий в турнире лондонский «Арсенал» принимает на своем поле действующего чемпиона «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
19 октября 21:30
Арсенал
Лондон
0:0
Манчестер Сити
Манчестер
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:15

В центральном матче 12-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле принимает «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 238-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 238-й день
«Многодетных отцов отозвали из воинских частей и вернули семьям»
Володин: отцы с тремя и более детьми освобождены от частичной мобилизации
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах РФ
Володин заявил об отмене решения о мобилизации более 9,5 тыс. многодетных отцов
Власти Херсонской области заявили о «купированных» попытках прорыва ВСУ
Бизнесмен Пригожин сообщил о создании «линии Вагнера» и народного ополчения
Прокурор просит 24 года колонии для совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова
Новости
Экс-посол США Мэтлок считает, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года
Компания Ineos начала производство реинкарнации классического Land Rover Defender
Клип на песню The Police «Every Breath You Take» собрал более миллиарда просмотров на YouTube
В Екатеринбурге мигрант домогался школьницы в мессенджере и избил ее брата
Bloomberg: запасы дизеля в ЕС упадут до минимума с 2011 года из-за остановки импорта из РФ
Астрономы оценили долю массы темной энергии во вселенной в 66,2%
Губернатор Севастополя сообщил об усилении мер безопасности на важных объектах
Все новости
«Город превращается в крепость». Россия готовится к битве за Херсон
Стремоусов заявил, что российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области
«По ряду оперативных соображений». Киев не получит израильского оружия
Израиль отказал Украине в поставках оружия
«Цель — захват Запорожской АЭС». Что известно о новых ударах по Энергодару
Рогов рассказал о новой попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре для захвата ЗАЭС
«Корсаж» — хулиганская драма о Елизавете Баварской, забравшая актерский приз в Каннах
Рецензия на каннский хит «Корсаж»
Послу Украины в Казахстане не простили слова об убийстве русских
Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Врублевского, призывавшего «убивать русских»
«Пусть ваш урод не ходит на нашу площадку»: в чем причина агрессии по отношению к особенным детям
Психолог Просветова призвала не выделять детей с особенностями развития
«Красивый, плохой, злой». Заку Эфрону — 35
«Потепление может привести к росту преступности»: как климат влияет на характер человека
Педиатр Нереуца: южные дети более активны, открыты и проще идут на контакт
«У всех была грудь, кроме меня»: Седокова, Снигирь и другие звезды рассказали о детских комплексах
Пять звезд объяснили, как им удалось побороть неуверенность в себе из-за внешности
«Если астероид Апофис упадет в центр Москвы, то образуется кратер размером с Садовое кольцо»
Физик Валерий Шувалов рассказал, что будет, если астероид Апофис упадет на Москву
Против течения: Positive Technologies провела первое SPO на Московской бирже в текущем году
Более 90% от общего числа заявок на SPO Positive Technologies пришлось на физлиц
«Там, где действуют военные, гражданским не место». Суровикин и Сальдо о ситуации на Херсонщине
Генерал Суровикин сообщил о «напряженной» ситуации в зоне спецоперации на Украине
15 погибших, 43 пострадавших. Сутки после крушения Су-34 в Ейске
Жертвами падения истребителя Су-34 на жилой квартал в Ейске стали 15 человек

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+