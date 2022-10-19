19 октября 2022, 21:30 Спорт Лидер против чемпиона: «Арсенал» и «Ман Сити» сражаются в АПЛ. LIVE АПЛ. 12-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% Эпизод матча «Арсенал» - «Манчестер Сити» Reuters

В матче 12-го тура Английской премьер-лиги сенсационно лидирующий в турнире лондонский «Арсенал» принимает на своем поле действующего чемпиона «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур Матч не начался 19 октября 21:30 Арсенал Лондон 0:0 Манчестер Сити Манчестер Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон Главный судья: