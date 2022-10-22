22 октября 2022, 19:30 Спорт На фоне отстранения Роналду от тренировок: «Манчестер Юнайтед» играет с «Челси». LIVE Футбол. АПЛ. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» Reuters

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» встречается с «Манчестер Юнайтед». За «МЮ» не сыграет португалец Криштиану Роналду, который был переведет в «молодежку» после отказа выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом». «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур Матч не начался 22 октября 19:30 Челси Лондон 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)