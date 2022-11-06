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Спорт

Оправиться от череды неудач: «Ливерпуль» гостит у «Тоттенхэма». LIVE

Футбол. АПЛ. 15-й тур. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Reuters
Лондонский «Тоттенхэм» в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) принимает «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
1-й тайм
06 ноября 19:30
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
11' Салах
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», Лондон
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
1-й тайм

11' Салах

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Бентанкур грубовато играет в центре поля, но обходится без желтой карточки.

'15

Штанга спасает «Ливерпуль»! Кейн отдает в штрафную, Алиссон ошибается на выходе, и Перишич бьет головой в штангу.

'13

«Ливерпуль» продолжает удерживать мяч, но еще одна атака не удается — Салах неточно отдает на Фирмино.

'11

ГОООООООООООООООООООЛ! Салах открывает счет! В центре штрафной он принимает мяч, подрабатывает себе и мощно пробивает Льориса. Автор голевой передачи — Нуньес. Ну что же, этот гол напрашивался.

'9

Достаточно активно борются футболисты за мяч и владение сейчас.

'7

Пока «Ливерпуль» выглядит поострее в атаке. «Тоттенхэм» тоже пытается что-то придумать, но до чего-то опасного не доходит.

'5

Нуньес ворвался в штрафную, но в итоге не сумел обработать мяч и удержать его в поле.

'3

А вот и первый момент! Нуньес приложился к мячу, Фирмино пытался доработать, и Льорис спасает.

'1

«Ливерпуль» мяч себе подхватывает, однако сразу в атаку выйти не удается.

'1

Поехали, звучит стартовый свисток! Энди Мэдли рассудит поединок.

19:25

Составы команд на матч выглядят так:

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле, Дэвис, Сессеньон, Биссума, Бентанкур, Хьёйбьерг, Перишич, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Эллиотт, Салах, Фирмино, Нуньес.

19:20

Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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