Тоттенхэм Хотспур

Штанга спасает «Ливерпуль»! Кейн отдает в штрафную, Алиссон ошибается на выходе, и Перишич бьет головой в штангу.
«Ливерпуль» продолжает удерживать мяч, но еще одна атака не удается — Салах неточно отдает на Фирмино.
ГОООООООООООООООООООЛ! Салах открывает счет! В центре штрафной он принимает мяч, подрабатывает себе и мощно пробивает Льориса. Автор голевой передачи — Нуньес. Ну что же, этот гол напрашивался.
Пока «Ливерпуль» выглядит поострее в атаке. «Тоттенхэм» тоже пытается что-то придумать, но до чего-то опасного не доходит.
Составы команд на матч выглядят так:
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле, Дэвис, Сессеньон, Биссума, Бентанкур, Хьёйбьерг, Перишич, Кейн.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Эллиотт, Салах, Фирмино, Нуньес.