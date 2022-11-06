Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Ну что же, ведет пока «Астон Вилла» в матче с «Манчестер Юнайтед». Очень активно хозяева начали игру, организовали два быстрых гола, и пытался «Юнайтед» весь тайм вернуться в чувства и в игру, и только уже под самый конец сумел забить мяч. 2:1.