ГОООЛ!!! Финны забросили свою третью шайбу в большинстве. Фильппула подправил шайбу в правую «девятку» после наброса Аалтонена, который снова в стиле Роналдиньо посмотрел в другую сторону, а пас отдал в другую. 3:0.
Лехтонен нанес сильный бросок по воротам, но защитники сборной России приняли удар на себя. В ходе борьбы Дмитрий Воронков даже остался без клюшки, которую ему сломали. К счастью для «Красной машины», финны неожиданно ошиблись в передаче, и в атаке возникла пауза. Это позволило Воронкову смениться.
Удаление в составе сборной России: Зинченко покинул лед до конца матча за то, что зарядил локтем в голову защитнику сборной Финляндии Ватанену. По лицу у финна течет кровь. Теперь сборная Россия будет играть пять минут в меньшинстве, а затем сможет заменить Зинченко любым другим игроком.
Финны выиграли очередное вбрасывание и снова закрыли Россию в ее зоне. Хозяева площадки чувствуют себя очень вольготно.
Момент! Россия провела быструю контратаку, изящно выйдя из обороны, и Тертышный сумел нанести бросок без какого-либо сопротивления финских защитников, но чуть-чуть не попал в створ!
Второй период завершен. Россия дважды пропустила в меньшинстве: сначала нам забил Харри Песонен в формате «пять на четыре», а затем Миро Аалтонен — в формате «пять на три». Таким образом, счет в матче сейчас 2:0. Будем надеяться, что в заключительном периоде «Красная машина» сможет собраться, перестанет удаляться и забросит свою шайбу. И лучше не одну.
Россия часто проигрывает вбрасывания и лишается возможности атаковать. Только что проиграли вбрасывание в чужой зоне, и пришлось резво лететь в оборону.
Финны продолжают устраивать навал на ворота сборной России. «Красная машина» будто снова играет в меньшинстве — соперники очень спокойно контролируют шайбу и даже успевают смениться.
Нападающий сборной России Никита Тертышный имел хороший момент после классного паса Дмитрия Рашевского и нанес бросок с нескольких метров, но не сумел пробить финского вратаря!
Один игрок вернулся из скамейки штрафников у сборной России, а у финнов удалили нападающего Руохому — за подножку. Сейчас игра пойдет «четыре на четыре».
ГОООЛ!!! Аалтонен в касание нанес бросок из правого круга вбрасывания и поразил дальнюю «девятку» — 2:0! Играть «три на пять», конечно, сложно.
Еще и два удаления у сборной России: защитник Сергей Телегин позволил себе опасную игру высоко поднятой клюшкой, а Даниил Вовченко задержал соперника клюшкой. Игра пойдет в формате «пять на три».
Моментище! Лехтонен добивал с пятака, но не смог пробить Шугаева даже в упор! По этой игре можно похвалить только нашего вратаря.
На пятаке сборной России образовалась куча-мала из игроков, которые навалились друг на друга, и только чудом финны не смогли воспользоваться этой неразберихой и занести вторую шайбу в ворота. Оямяки мог спокойно забивать — российский вратарь Шугаев уже распластался на льду и ничего бы не сделал, — но финн просто не попал в створ.
Финны играют так, словно находятся в большинстве. Россия после пропущенного гола совсем растерялась.
Ох, как опасно! Финский нападающий Микаэль Руохомаа промчался к пятаку сборной России и выдал пас на дальнюю штангу, но партнер не сумел замкнуть. А то получились бы два одинаковых гола подряд.
ГООООЛ!!! Финляндия открыла счет в большинстве. Аалтонен не глядя выдал шикарную передачу на дальнюю штангу в стиле футбольного кудесника Роналдиньо, и нападающий Харри Песонен замкнул в пустой гол ворот. 1:0.
Финны плотно осадили ворота сборной России и пытаются загипнотизировать соперника, переводя шайбу с фланга на фланг.
А вот теперь удаление в составе сборной России: Никишин жестко толкнул Аалтонена в борт, за что и присел на две минуты.
Опасно! Под конец большинства Александр Никишин попал в перекладину! Жаль, что не открыли счет, — просто не повезло. Голкипер финнов Олкинуора даже не пытался отбивать.
Теперь в бригаде большинства нет Мичкова, но есть Чибриков. Российские хоккеисты смогли только расставиться на чужой половине площадки, но атака почти сразу закончилась: финны быстро отобрали шайбу и умчали вперед. Потом «Красная машина» долго пыталась отобрать шайбу и никак не могла выйти со своей половины. Большую часть времени в меньшинстве финны так и убили.
Ого, еще одно удаление у финнов. Защитник Вили Саариярви поставил подножку Зинченко и отправился на две минуты на скамейку штрафников.
Елесин попытался нанести бросок, но шайба свалилась с клюшки и улетела куда-то в сторону. Команды в равных составах. Сборная России практически ничего не смогла создать в большинстве.
«Красная машина» неплохо контролирует шайбу, но бросков по воротам практически нет: финны грамотно заняли все позиции и окопались в обороне.
Россия впервые в матче будет играть в большинстве! Уже на первой минуте второго периода финны остались в меньшинстве за нарушение численности состава — на площадке находились шесть полевых игроков.
Первый период завершился. Практически молодежный состав сборной России выстоял под градом атак опытной финской команды — счет пока 0:0. Однако по броскам Суоми ощутимо превосходят «Красную машину». Кроме того, у нас было уже два удаления, а у финнов — ни одного. Будем надеяться, что во втором периоде сборная России сможет прибавить, и мы увидим голы.
Статистика после 1-го периода pic.twitter.com/k6HWcMEhvZ— Хоккей России (@russiahockey) November 11, 2021
Момент у сборной России! Разогнали молниеносную контратаку, и Никита Чибриков нанес хлесткий бросок с острого угла, но Олкинуора спас финнов от пропущенного гола!
Это меньшинство Россия провела гораздо спокойнее и не позволила соперникам создать ничего опасного. Команды снова в равных составах!
Эх, второе удаление в составе сборной России... Зинченко случайно зарядил сопернику клюшкой по лицу. Пока Финляндия превосходит нас по ударам в створ 7-4. Кажется, теперь это преимущество вырастет.
Горячо! Российский нападающий Галимов удачно подхватил шайбу после неточного паса соперника и нанес бросок, но промахнулся.
Момент! Перед воротами сборной России образовалась толпа из борющихся игроков, и Валттери Фильппула нанес коварный бросок практически в упор, но Шугаев каким-то образом успел отреагировать и спас команду!
А у нас рекорд. Поздравляем нападающего Матвея Мичкова, который в 16 лет 11 месяцев и 2 дня стал самым юным дебютантом сборной России, обогнав по этому показателю Александра Овечкина, дебютировавшего в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.
Это рекорд!— Хоккей России (@russiahockey) November 11, 2021
Выйдя на лед в первом матче России на Кубке Карьяла-2021, Матвей Мичков стал самым молодым игроком сборной в истории отечественного хоккея#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Mh6o3mlveM
К сожалению, сборная России выбирается в атаку все реже и пока делает это беззубо. До броска часто вообще не доходит: игроки просто перемещаются где-то за воротами или на флангах, а потом теряют шайбу.
Российский нападающий Иван Зинченко совершил красивый индивидуальный проход по правому флангу и ворвался на «пятак», но не успел нанести бросок — вратарь финнов Олкинуора грамотно сыграл клюшкой и отбил шайбу в сторону.
Опасно! Финны организовали быструю контратаку, и нападающий Ере Иннала с ходу нанес бросок с острого угла — Шугаев справился.
Момент! Нападающий Миро Аалтонен технично ушел от российского защитника Семена Чистякова и оставил шайбу Вели-Матти Савинайнену, который с близкого расстояния нанес сильный бросок в створ, но вратарь Шугаев совершил очередной сейв!
Елесин снова оказался на чужой половине площадки и попытался принять шайбу, но на него налетели сразу три финна и коллективными усилиями зажали его у борта и отобрали снаряд.
Российский защитник Александр Елесин нанес уже два броска по воротам! Любопытно, что больше никто из российских игроков на это пока не решился. Первый бросок получился у Елесина выше ворот, второй — в створ от синей линии, но голкипер Финляндии Олкинуора справился с этим выстрелом.
«Красная машина» снова в полном составе. Несколько раз в меньшинстве россияне позволили Суоми создать опасные моменты (в основном Оямяки), но выстояли. Фанаты на трибунах хором скандируют «Россия! Россия!» и «Давай!».
И снова Оямяки! На этот раз финн мощно бросил из левого круга вбрасывания, но российский защитник Шакир Мухамадуллин принял этот бросок на себя.
Моментише! Финский нападающий Нико Оямяки нанес бросок с двух метров, но каким-то чудом не попал в створ.
Первое удаление в матче — к сожалению, у сборной России. Артем Галимов получил малый штраф за то, что нарушил правила на сопернике, чтобы предотвратить выход два в одного. Наша команда две минуты будет играть в меньшинстве.
Скорости очень большие на первых минутах. Игра стремительно перемещается от одних ворот до других — такие качели. Но реально опасных бросков пока нет.
Россия привезла на Кубок Карьяла в основном молодежный состав, а вот финны на домашний турнир вызвали практически тех же хоккеистов, что побеждали на чемпионате мира. Да, силы не равны, но тем интереснее будет смотреть за матчем. Может, кто-то из наших юных звезд выстрелит в преддверии Олимпиады.
Состав сборной России:
Состав на стартовый матч на Кубке Карьяла #россиявмоемсердце pic.twitter.com/PG7PzSw59e— Хоккей России (@russiahockey) November 11, 2021