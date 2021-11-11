11 ноября 2021, 19:30 Спорт Мичков побил рекорд Овечкина, Россия разгромно проигрывает Финляндии. LIVE Еврохоккейтур. Кубок «Карьялы». 1-й тур. Россия — Финляндия. ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Эпизод матча Россия - Финляндия на Еврохоккейтуре Сайт Федерации хоккея России

В своем первом матче Еврохоккейтура в сезоне сборная России на Кубке «Карьялы» играет с командой Финляндии. В этой встрече нападающий Матвей Мичков в 16 лет 11 месяцев и 2 дня стал самым юным дебютантом сборной России, обогнав по этому показателю Александра Овечкина, который дебютировал в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла 3-й период 11 ноября 19:30 Россия 0 : 3 Финляндия Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки Главный судья: Микко Каукокари (Финляндия), Ласси Хейккинен (Финляндия) 1-й период 2-й период 27'49" Песонен 31'41" Аалтонен 3-й период 47'41" Фильппула