В третьем матче на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала — сборная России встречалась с командой Чехии и победила со счетом 5:2. Ранее «Красная машина» уже обыграла Канаду и Швецию. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Окончен
18 декабря 15:30
Россия
5 : 2
Чехия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия), Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
1-й период
00'14"Грицюк
07'31"Вовченко
14'08"Григоренко
18'18"Коварж
2-й период
37'27"Григоренко39'12"Анисимов
3-й период
47'36"Гулаш
Трансляция
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С начала
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С конца
17:50
Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!
'60
Все, матч окончен! Сборная России начала очень мощно, обеспечила себе комфортное преимущество уже в первом периоде и затем спокойно довела дело до победы.
'59
А чехи так и не меняют вратаря. Видимо, считают, что этот матч уже не спасти.
'58
Опять оставили на пятаке одного чеха и Самонов снова играет блестяще, спасая свою команду!
'58
Прострел Грицюка на пятак, Кадейкин подправлял, но в ворота шайба не попала.
'57
Соботка бросил с острого угла — Самонов спокойно забрал шайбу.
'56
Пока не меняют чехи вратаря на полевого игрока.
'55
Третий период пока без российских голов, да и в атаке не особо много получается.
'54
Вышли в быструю контратаку россияне, Гусев добавлял в угол, но Грубец удачно сыграл ногой.
'53
Самонов выручает Россию после броска Мусила с пятака.
'52
Чехи владеют шайбой в российской зоне довольно долго, но даже до бросков дело не доходит.
'51
Самонов ловит шайбу после очередного броска и снова легкая потасовка. Слишком агрессивно чехи идут на вратаря сборной России.
'51
Шипачев рвался к воротам чехов, но не пустили его чехи.
'50
Коршков бросил с разворота — Грубец отбивает! Анисимов успел на добивание с пятака, но и тут Грубец вратарь среагировал, отразив шайбу блином!
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100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
'49
Еще одна атака чехов, но Седлак пожадничал и не отдал партнеру, в итоге сблизился с Самоновым и не сумел его переиграть.
'49
Очень мощная атака чехов, дважды подряд они бросали, но оба раза прекрасно сыграл Самонов!
'48
Проблема с камерой в воротах после гола и пауза в игре.
'48
ГОЛ. Гулаш воспользовался поперечной передачей на левый круг вбрасывания и бросил в касание в ближний угол ворот. Самонов не успел переместиться и не выручил в этом моменте. Пропустили в меньшинстве. 5:2.
'47
Кадейкин удален за грубую игру против Седлака.
'46
Самонов накрывает бросок Коваржа с пятака. И снова стычка, российские игроки защищают своего вратаря.
'45
Российская команда очень высоко играет и не дает чехам выходить в атаку.
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100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
'44
Мощнейший бросок Чистякову — шайба попадает в визор Крейчику. Больно чеху, но все обошлось. Не будь защиты, все было бы гораздо страшнее.
'43
Флек на скорости забрался в зону атаки и бросил в направлении ближнего угла ворот — Самонов на месте.
'42
В полных составах играют команды.
'41
Начинается третий тайм в формате четыре на четыре. В конце второго периода обоюдное удаление заработали Кадейкин и Седлак за стычку.
'41
Александр Самонов сменил Билялова в воротах сборной России.
'41
Продолжаем! Начался третий период.
'40
Завершен второй период. Сборная России укрепила свое преимущество над шведами на две шайбы. Отдыхаем.
'40
Билялов накрыл шайбу, но грубо в него врезался игрок чехов. Что привело к небольшой потасовке за воротами.
'40
ГОООЛ! Вот и реализация большинства! Сразу же забиваем! Вывели Елесина на бросок с вершины левого круга вбрасывания, он щелкнул в касание и шайба залетела в дальний угол ворот! 5:1!
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100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
'40
Михаэль Фролик удален за подножку. Второе большинство у России.
'39
Гусев и Григоренко выводят на бросок Шипачева, но тот не попадает в створ.
'38
ГООООЛ! Отличная атака сборной России, Шипачев из-за ворот отдал Гусеву, тот скинул Григоренко, а тот шикарно в касание бросил в дальний угол! 4:1!
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100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
'37
Еще один бросок чехов от синей линии, на этот раз от Крейчика, — Билялов накрывает шайбу.
'36
Билялов спокойно справляется с броском от синей линии.
'35
Отлично обороняется сборная России и не дает ничего создать чехам у своих ворот. Команды в равных составах.
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100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
'33
Нарушили численный состав россияне, Иван Морозов отправился на скамейку штрафников. Теперь в меньшинстве Россия.
'33
Не удалось реализовать большинство. Подходы были, но по настоящему опасных моментов создать не удалось. Несколько раз бросали россияне, но для Грубеца это были не самые сложные броски.
'32
Шипачев бросает от круга вбрасывания — Грубец накрывает.
'32
Михал Ржепик зарабатывает удаление и Россия впервые в матче будет играть в большинстве.
'31
Опаснейший бросок Чистякова из центра после быстрой атаки, но Грубец среагировал и накрыл шайбу!
'30
Опасный момент, Грубец выручает свою команду, а россиянам не удалось добавить с пятака!
'29
Шулак заехал в зону сборной России и мощно бросил — Билялов отвел угрозу!
'27
Во втором периоде и чехи стараются активно прессинговать в чужой зоне. Пока не слишком успешно.
'26
Шипачев протащил шайбу на чужой пятак, но бросить ему не дали и забрали шайбу прямо из под клюшки.
'25
Жесткий силовой прием Соботки против Вовченко, но все в порядке с российским игроком.
'23
Коршков выкатился к воротам, развернулся и бросил, но прямо во вратаря.
'23
Шипачев бросает с ходу, но не попадает в створ ворот.
'22
Чехи позиционно атакуют в начале периода, но пока без опасных моментов.
'21
Шимон Грубец сменил Романа Вилла в воротах сборной Чехии.
'21
Продолжаем! Начался второй период.
'20
Завершен первый период. Россия провела его достаточно уверенно, но и у чехов были хорошие моменты, так что легко прогулки не будет. Отдыхаем.
'19
Пропускаем за минуту до конца первого периода. Фролик набросил на пятак, отскок получился на клюшку Коваржа, который бросил в ближний угол. 3:1.
'18
На трибунах сегодня много болельщиков, атмосфера на арене очень хорошая.
'17
Гулаш подправлял шайбу с синей линии, но Билялов успел среагировать!
'16
Снова надежен Билялов, справился он с броском от синей линии, хотя Нестрашил закрывал ему обзор.
'15
ГОООЛ! Быстро вышли из обороны россияне, Гусев пасом из глубины вывел Григоренко один на один, он не стал сближаться с вратарем, а кистевым броском бросил под ним! 3:0!
'14
Билялов отражает бросок Нестрашила с острого угла.
'13
Галимов вылез на чешские ворота, уложил вратаря, но не смог поднять шайбу над щитком!
'11
Шипачев бросает с острого угла по пустым воротам, но не попадает в створ!
'10
Анисимов бросает с пятака, но Вилл спасает ворота сборной Чехии!
'9
Чистяков находясь на пятаке пытался переправить шайбу в ворота, но рядом со штангой прошла шайба.
'8
А вот теперь прессинг сработал! Отобрали шайбу у борта, Анисимов из-за ворот сделал пас на пятак, а Вовченко нанес прицельный бросок! 2:0!
'7
Давят россияне своих соперников на их половине поля, но пока чехи спокойно выходят из под прессинга.
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100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»
'6
Григоренко простреливал на пятак на Гусева, но тот не сумел нормально попасть по шайбе.
'5
Два стопроцентных момента было у чехов в большинстве, но отбилась российская команда. Не без везения, но сохранила преимущество в счете.
'4
Гулаш остался один и перед ним был пустой угол ворот, но не попал чешский игрок в створ.
'3
Первое удаление в матче. Артем Галимов отправляется на скамейку штрафников за подножку.
'2
Билялов блином отражает бросок Нестрашила справа.
'1
ГОООЛ! Кадейкин выиграл вбрасывание, а Грицюк броском с кистей запустил шайбу под перекладину! На 14-й секунде матча открывает счет в матче российская команда!
'1
Поехали!
15:25
Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3) и Швеции (1:0). В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграют с Финляндией (19 декабря, 15:30 мск).
15:20
Состав сборной России:
Билялов (Самонов);
Чистяков — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Яковлев — Минулин, Каменев — Кадейкин — Грицюк;
Телегин — А. Марченко, Вовченко — Анисимов — Коршков;
Елесин, Галимов — Морозов — Ткачёв, Каюмов.
15:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Матч России и Чехии в рамках Кубка Первого канала начнется в 15.30 мск.
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