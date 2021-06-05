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|9'
|П. ВитановК. Малинов
|1
|в
|А. Шунин
|23
|в
|И. Караджов
|4
|з
|В. Караваев
|3
|з
|А. Христов
|5
|з
|А. Семёнов
|4
|з
|В. Антов
|14
|з
|Г. Джикия
|25
|з
|П. Христов
|18
|з
|Ю. Жирков
|7
|п
|Д. Янков
|7
|п
|М. Оздоев
|16
|п
|
К. Малинов
9'
|11
|п
|Р. Зобнин
|18
|п
|И. Чочев
|17
|п
|А. Головин
|21
|п
|М. Цветанов
|20
|п
|А. Ионов
|6
|н
|Б. Карагерен
|21
|п
|Д. Баринов
|9
|н
|А. Галабинов
|22
|н
|А. Дзюба
|11
|н
|К. Десподов
|16
|в
|Ю. Дюпин
|1
|в
|Г. Георгиев
|39
|в
|М. Сафонов
|13
|в
|Н. Михайлов
|2
|з
|М. Фернандес
|2
|з
|И. Турицов
|3
|з
|И. Дивеев
|14
|з
|Д. Димов
|6
|п
|Д. Черышев
|15
|з
|В. Божиков
|23
|п
|Д. Кузяев
|8
|п
|А. Вутов
|27
|п
|А. Мостовой
|10
|п
|Б. Краев
|29
|п
|М. Мухин
|12
|п
|И. Илиев
|9
|н
|А. Соболев
|22
|п
|
П. Витанов
9'
|15
|н
|А. Миранчук
|19
|н
|А. Илиев
|19
|н
|Р. Жемалетдинов
|20
|н
|Д. Красимиров
|26
|н
|Г. Минчев
|T
|Ясен Петров
|T
|Станислав Саламович Черчесов
Сборная России в Москве принимает национальную команду Болгарии в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Баринов отправляет мяч на Караваева, мяч влетает в ворота, но боковой арбитр поднимает флаг — в офсайд забрался российский футболист.
Не получается у Болгарии развить атаку, не держится у гостей мяч, достаточно легко отбирает его Россия, но и сама ошибается. Дважды подряд теряет мяч Зобнин.
Неплохо разыграли угловой российские футболисты, это привело к удару по воротам, но сильно мимо летит мяч.
Еще один опаснейший момент! У ворот Болгарии Дзюба обрабатывает мяч, обыгрывает защиту и отдает на Оздоева, который наносит опасный удар по воротам — мяч летит немного выше.
Болгары начинают садиться все ниже и не оказывают давления на российскую защиту, когда мяч оказывается у них.
Травмированный Кудряшов появляется на трибунах, идет он, прихрамывая. Существует вероятность, что травма у него достаточно серьезная, может дойти до того, что игрок выпадет из заявки команды на чемпионат Европы.
63 на 37 владение мячом в пользу России. Достаточно большое преимущество у российской команды, опасные моменты подопечные Черчесова тоже создают.
В офсайд забирается Алексей Ионов в штрафной сборной Болгарии.
Зобнин под прессингом вынужден включать в игру Шунина. Достаточно много мяч проводит в воздухе.
Угловой исполняет Головин на дальний угол штрафной. где его перехватывает Джикия, однако болгарская защита справляется с этим прессингом.
Уверенно владеет сборная России мячом, не давая Болгарии создавать какие-то атаки и проходы.
Опасно! Прошел запрос на Дзюбу, который отправил передачу на Зобнина, которого потеряли футболисты Болгарии, однако мяч летит мимо ворот.
Небольшая вынужденная пауза — сборная Болгария вынуждена провести вынужденную замену. Кристиан Малинов получил повреждение, вместо него игру продолжит Петар Витанов.
Держит у себя мяч российская команда пока спокойно.
Достаточно тревожная ситуация у российских ворот возникает, но немного сумбурная атака болгар приводит к тому, что Шунин мяч выбивает.
Начала с атаки сборная России с атаки, но в итоге удар от ворот Болгарии назначает судья.
Дан свисток, первый тайм стартовал, поехали!
Команды уже на поле, гимны использованы, совсем скоро прозвучит стартовый свисток.
Стоит отметить, что по ходу разминки были внесены изменения в стартовый протокол — Федора Кудряшова, получившего повреждение, заменил Андрей Семенов.
Перед стартом матча проведен интересный перформанс — гимн России исполнил Филипп Киркоров.
1 июня сборная России провела еще один контрольный матч — против Польши. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Последний матч перед стартом чемпионата Европы подопечные Станислава Черчесова начнут в следующем составе:
Россия: Шунин, Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ионов, Дзюба.
Запасные: Дюпин, Сафонов, Фернандес, Дивеев, Семенов, Кузяев, Миранчук, Жемалетдинов, Мостовой, Мухин, Черышев, Соболев.
Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по мск.
Добрый вечер. Приветствуем на текстовой трансляции товарищеского матча Россия — Болгария, который проходит в Москве.