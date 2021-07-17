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Спорт

Первый трофей сезона: «Зенит» против «Локо» в Суперкубке. LIVE

Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Пётр Олизаров/РИА «Новости»
В матче за Суперкубок России в Калининграде встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Финал
Матч не начался
17 июля 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «Калининград», Калининград
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:35

Матч начнется в 19.00 мск.

18:30

В Калининграде «Зенит» и «Локомотив» сыграют за первый трофей сезона — Суперкубок России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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