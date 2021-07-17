17 июля 2021, 19:00 Спорт Первый трофей сезона: «Зенит» против «Локо» в Суперкубке. LIVE Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив». ОНЛАЙН Василий Учаев

close 100% Пётр Олизаров/РИА «Новости»

В матче за Суперкубок России в Калининграде встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал Матч не начался 17 июля 19:00 Зенит Санкт-Петербург 0:0 Локомотив М Москва Стадион «Калининград», Калининград Главный судья: