18:25

Молодежные сборные России и Литвы в квалификации Евро попали в группу С, где им противостоят Испания, Мальта, Словакия и Северная Ирландия.

Россияне занимают в группе второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Команда Галактионова сначала проиграла Испании (1:4) с крупным счетом, затем разгромила Мальту (6:0), а несколько дней назад обыграли Северную Ирландию (1:0).