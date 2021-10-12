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Спорт

На фоне успеха главной сборной: Россия U-23 разгромила Литву

В отборочном матче ЧЕ-2023 U-23 Россия разгромила Литву 3:0

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Молодежная сборная России

Молодежная сборная России

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В очередном матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года молодежная сборная России играла в гостях с национальной командой Литвы и победили с крупным счетом 3:0. Все три мяча были забиты во втором тайме в течение шести минут. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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12 октября 20:49
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

'90+5

Все, Россия выигрывает этот матч! Непросто он складывался, но во втором тайме российская команда выдала мощный отрезок, забила три гола за шесть минут и обеспечила результат!

'90+3

Продолжают россияне атаковать. Правда, до опасного момента дело не довели, литовцы прервали острую передачу в штрафную Сулейманова.

'90

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

'89

Должников опередил в нашей штрафной защитников и с острого угла пробил в ближний угол — Бориско перевел мяч на угловой.

'89

Игнатов зарабатывает желтую карточку.

'86

Прохин теперь капитан сборной России.

'85

Климавичюс зарабатывает желтую карточку.

'85

Тройная замену у России. Хлусевич, Тюкавин и Ливтинов. Вместо них выходят Михаил Игнатов, Иван Кузьмичев и Леон Классен.

'84

Зебраускас и Анисас выходят на поле у Литвы вместо Раманаускаса и Милашюса.

'84

В свое удовольствие сейчас играют россияне, комбинируют и стараются сыграть поэффектнее. Имеют право.

'82

Прохин решил пробить метров с 35-ти — мимо ворот. Да и Урбиенис все контролировал.

'81

Хлусевич вошел в штрафную, мягко набросил на дальнюю штангу, набежавший Пруцев пробил — Урбиетис выручил! А затем защитник Литвы выбил мяч из пустых ворот!

'80

Двойная замена у Литвы. Должников вместо Калинаускаса, Расимавичюс вместо Пауласкаса.

'78

Хлусевич пасовал в штрафную на Тюкавина, мяч попал в руку литовцу, россияне поднимают руки, но свисток молчит.

'76

Мухин получает желтую за опасную игру.

'75

Кирилл Кравцов выходит на поле вместо Марадишвили.

'75

Литвинов со штрафного метров с 25-ти пробил прямо по центру ворот и Урбиенис забрал мяч намертво!

'73

Отлегло. За шесть минут сборная России превратила этот матч из нулевой ничьи в крупную победу.

'71

ГОООЛ! Марадишвили с правого фланга прострели в штрафную, Тюкавин оторвался от защитников и спокойно в упор расстрелял вратаря! 0:3!

'69

Климавичюс выходит вместо Зубаускаса.

'67

ГОООЛ! Ой, какая грубая ошибка вратаря литовцев. Сначала отдал Урбиетис рискованный пас под прессингом Узеле, на линию штрафной, тот решил вернуть вратарю и мяч прокатился под ногой голкипера и закатился в сетку! 0:2!

'65

ГОООЛ! Тюкавин прорвался по левому флангу, вошел в штрафную и четко пробил в дальний угол — вратарь коснулся мяча, но выручить свою команду не смог! 0:1!

'64

Литвинов становится капитаном.

'64

Тимур Сулейманов выходит вместо Умярова. Трудно игроку «Спартака» на ногу наступать. Надеемся, что обойдется и ничего серьезного не будет.

'62

Умяров подвернул ногу и будет замена.

'61

Степанов вошел в штрафную и упал после контакта с защитником. На повторе видно, что скорее это был пенальти, но свисток промолчал. А VARа здесь нет.

'59

Шикарная атака сборной России! Степанов получил мяч на левом фланге, вошел в штрафную и прострелил, Тюкавин на ближней штанге зряче пропустил, Марадишвили был в упор — перекладина!

'57

Хлусевич попробовал пробить из-за штрафной — заблокировали.

'56

Владеют мячом россияне во втором тайме очень много, но ничего в атаке придумать не могут. С прострелами-навесами литовцы легко справляются.

'55

Степанов пробил, сам же забрал отскок, вошел в штрафную, и с левой метил в ближнюю девятку — мимо ворот.

'55

Очень много фолов со стороны обеих команд. Очень вязкая игра идет.

'53

Долго возились россияне возле чужой штрафной, в итоге потеряли мяч.

'52

Марадишвили зарабатывает угловой. Разыграли его россияне и сделали это очень плохо. 6:1 по угловым в пользу России.

'50

Калинаускас наказан предупреждением, грубо сыграл в атаке, борясь за мяч с Прохиным.

'49

Прострел во вратарскую с правого фланга, но Урбеитис первый на мяче и спокойно его забирает.

'47

Тюкавин проиграл борьбу за мяч и тут же въехал в ногу сопернику. Без желтой. А игроку Литвы нужна помощь.

'46

Кажется, Михаил Галактионов замен в перерыве не провел.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'45+1

Перерыв. Неоднозначный первый тайм получился. В первой его половине россияне владели полным преимуществом, но вторая половина прошла под диктовку Литвы. Правда, опасные моменты пока были только у сборной России, литовцы ничего у ворот Бориско не создали. Отдыхаем.

'45

Одна минута добавлена к первому тайму.

'44

И снова опасно после углового! Отскок, Прохин от бровки подал на линии вратарской, Умяров бил головой — прямо во вратаря! Урбиетис парировал. Затем вратарь Литвы выронил мяч при попытки его быстр ввести в игру, но россияне ошибкой не воспользовались.

'43

Милашюс прошел по правому флангу, сместился в центре и пробил с левой низом. Бориско все видел и спокойно забрал мяч.

'42

Вообще ничего не получается у сборной России. Был шанс на быструю атаку, Хлусевич прокинул мяч мимо защитника и включил скорость, но литовец оказался быстрее.

'40

Первый угловой зарабатывает Литва. Разыграли литовцы мяч, игрок выбежал на ближнюю штангу, получил пас низом, отпасовал назад под удар партнеру — мяч улетел на трибуну.

'39

Очень высоко прессингуют литовцы и трудно стало россиянам выходить от своих ворот.

'37

За счет мелкого фола и прессинга литовцы заставили россиян чаще ошибаться, теперь уже россияне часто фолят. Проингрывают подопечные Галактионова борьбу в центре поля.

'34

А вот Умярову сразу дают желтую карточку. Очень жестко он сыграл в ногу сопернику в центре поля.

'34

Кристофер Егер — главный арбитр матча. Он из Австрии, как и вся бригада.

'33

Несколько раз литовцы достаточно жестко фолили, но арбитр пока дает бороться игрокам.

'31

Быстрая атака сборной России, судья грамотно не стал останавливать игру после фола литовцев в центре поля, в итоге мяч довели до Хлусевича, тот вошел в штрафную, начал финтить и в итоге пробил сильно выше ворот.

'30

Урбиетис забирает мяч после подачи со штрафного. Не с первого раза, но забирает.

'29

Немного выровнялась игра. Литовцы все чаще владеют мячом.

'27

Довольно опасно получилось. После удара со штрафного мяч отлетел к линии штрафной, там Милашюс оказался первым на мяче, мощно пробил — выше ворот.

'26

Прохин сфолил рядом с бровкой на левом фланге атаки литовцев. Стандарт.

'24

Отбились литовцы после подача на угол вратарской, отскок россияне забрали, но в итоге сфолили.

'24

Еще один угловой зарабатываем, первый с левой стороны.

'22

Милашюс оказался в штрафной один с мячом, бил в дальний угол, но Бориско спас. Правда, бил литовец уже после свистка — офсайд.

'21

Пока у сборной России очень ощутимое игровое преимущество, пора его превращать в голы.

'19

Пруцев сыграл в стенку с Умяровым на левом фланге, навесил на линию вратарской, Тюкавин пробил головой, но вратарь в красивом прыжке отразил мяч!

'17

И снова острота у ворот Литвы после углового. На этот раз забрали отскок, последовал заброс на Хлусевича, тот был один в штрафной и бил с близкого расстояния. Плохо получилось, вратарь спокойно забрал мяч. И судьи зафиксировали офсайд.

'16

Очередной навес Хлусевича с левого фланга, но защитники помешали Тюкавину пробить головой.

'15

Тюкавин не сумел принять мяч в литовской штрафной.

'14

Литовцы атакуют правым флангом, пока не очень опасно, но уже не в первый раз. Последовал прострел в штрафную, но там были только игроки российской сборной.

'12

Второй раз подряд литовцы неудачно откидывают мяч своему вратарю, нервничают защитники.

'11

Угловой в наши ворота также заканчивается ударом головой, он получился неточным. И арбитры зафиксировали фол в атаке со стороны литовского игрока.

'10

Литовцы привезли себе угловой и снова стандарт у России опасный. Марадишвили подает, Литвинов бил головой с линии вратарской, но не вышел этот удар сильным и вратарь забрал мяч.

'8

Милашюс грубо сыграл против соперника и первая желтая карточка в матче.

'7

Снова атака через левый фланг и Хлусевича, но мяч срезался у него с ноги и подача не получилась.

'5

Литовцы нанесли первый удар по воротам Бориско, но он получился слишком слабым и мяч просто прикатился в руки нашему вратарю.

'4

Хлусевич прошел по левому флангу, прострели в штрафную, но литовские защитники сыграли надежно.

'2

Угловой зарабатывают россияне на первой же минуте. Хлусевич пробил головой после подачи — выше ворот!

'1

Поехали!

18:25

Молодежные сборные России и Литвы в квалификации Евро попали в группу С, где им противостоят Испания, Мальта, Словакия и Северная Ирландия.

Россияне занимают в группе второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Команда Галактионова сначала проиграла Испании (1:4) с крупным счетом, затем разгромила Мальту (6:0), а несколько дней назад обыграли Северную Ирландию (1:0).

18:22

Состав сборной России: Бориско, Прохин, Литвинов, Боженов, Степанов, Умяров (К), Марадишвили, Пруцев, Мухин, Хлусевич, Тюкавин

18:20

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

18:15

Добрый день, уважаемые любители футбола. Сборная России через несколько минут начнет игру отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди игроков не старше 23 лет против своих сверстников из Литвы.

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