22:40

В матче Кубка Англии по футболу «Манчестер Юнайтед», из которого вроде бы собрался уходить Криштиану Роналду, встречается с «Астон Виллой», куда пришел Филиппе Коутиньо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.