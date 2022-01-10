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Спорт

Роналду против Коутиньо: «МЮ» играет с «Астон Виллой» в Кубке Англии. LIVE

Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

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Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед»

Reuters
В матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встречается с «Астон Виллой» Филиппе Коутиньо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Англии. 1/32 финала
Матч не начался
10 января 22:55
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Астон Вилла
Бирмингем
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:40

В матче Кубка Англии по футболу «Манчестер Юнайтед», из которого вроде бы собрался уходить Криштиану Роналду, встречается с «Астон Виллой», куда пришел Филиппе Коутиньо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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