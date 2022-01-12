Очередное противостояние «Барселоны» и мадридского «Реала» состоится в рамках полуфинала Суперкубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
Матч не начался
12 января 22:00
Барселона
Барселона
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Кинг Фахд», Эр-Рияд
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Очередная серия «эль класико» ждет нас в полуфинале Суперкубка Испании — «Барселона» принимает мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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