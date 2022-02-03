В четвертьфинале Кубок Испании по футболу встречаются «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Испании. 1/4 финала
Матч не начался
03 февраля 23:30
Атлетик Б
Бильбао
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Сан-Мамес», Бильбао
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
23:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Кубка Испании, в котором встречаются встречаются «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Реал». Игра начнется в 23:30 по московскому времени.
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