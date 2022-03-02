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Но уже вторая атака хозяев завершилась голом! На левом флаге был фол против игрока «Алании», однако мяч остался у владикавказцев, рефери Евгений Турбин позволил им продолжить атаку, Качмазов прострелил во варварскую и Хубулов в касание отправил мяч в сетку! Коченков дотянулся, но совсем немного ему не хватило, чтобы отразить удар. Вот это начало!