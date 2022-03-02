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Спорт

Успешное начало года: ЦСКА вырвал у «Сочи» победу в Кубке

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в Кубке России

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
В матче 1/8 финала Кубка России встречались «Сочи» и ЦСКА. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок России. 1/8 финала
Окончен
02 марта 18:00
Сочи
Сочи
41' Нобоа
1 : 2
ЦСКА
Москва
60' Дивеев
87' Дивеев
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм

7' Маргасов

41' Нобоа

39' Акинфеев

2-й тайм

70' Терехов 75' Прохин

77' Попов

60' Дивеев

87' Дивеев 90' Мухин

Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в 1/8 финала Кубка России благодаря дублю Игоря Дивеева ударами головой после угловых. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Не сумел Эджуке в последней атаке ЦСКА сделать точный пас на Языджи. Но и все — финальный свисток!

'90+3

Двойная замена у «Сочи»: Жоаозиньо и Георгий Мелкадзе поменяли Сергея Терехова и Ибрагима Цаллагова.

'90+2

Пауза в игре, потому что в центре поля головами столкнулись Родригао и Игорь Дивеев. Бразилец держится за затылок, у россиянина разбита бровь.

'90+2

Ивелин Попов прошел по правому краю в штрафной, ушел от подката Мухина и сделал прострельный пас на Кассьеру, но в падении мяч поймал Акинфеев.

'90+1

Ко второму тайму добавлено три минуты.

'90

Максим Мухин, только выйдя на поле, успел получить желтую карточку, наступив на ногу Нобоа.

'90

«Сочи» надо отыгрываться, а в позиционной атаке находятся армейцы.

'88

ГООООООООООООООООООООООЛ! Игорь Дивеев — 1:2! Снова с той же точки Языджи подал угловой, и снова Дивеев головой из центра штрафной забил, оформив дубль и, похоже, волевую победу.

'87

Вместо Жана-Филиппа Гбамена у ЦСКА в игру вступил Максим Мухин.

'84

Нобоа сделал пас к штрафной на Кассьеру, который оставил назад под удар Цаллагову, который пробил выше створа.

'83

Вот Эджуке сейчас смог пройти с мячом в штрафную, пофинтил и сделал пас в центр — выбили на угловой защитники. Но воздух после подачи корнера выиграл Родригао.

'82

Темп невысок в конце матча, видно, что соперники прилично выложились.

'81

На голодном пайке пока что вышедший на замену Эджуке. Очень плотно прикрывают нигерийца.

'78

Ивелин Попов не позволил соперникам быстро разыграть штрафной и получил желтую карточку.

'76

Данила Прохин получает желтую карточку за фол против Языджи. Сорвал контратаку.

'75

Игра такая, что гол может случиться в любой момент. Но его точно так же может вообще не быть, и тогда мы посмотрим серию пенальти.

'73

Хорхе Карраскаля заменил у ЦСКА Чидера Эджуке. А Алан Дзагоев вступил в игру вместо Бактийора Зайнутдинова.

'72

Красивый пас Карраскаль вырезал на ход Языджи, но там начеку был Джанаев, подстраховавший за штрафной.

'71

Ивелин Попов меняет у «Сочи» Никиту Бурмистрова.

'70

А вот угловой ни к чему не привел.

'69

Казалось, что перспективную передачу делал Бурмистров в штрафную, но выбили мяч защитники. А дальше атака продолжилась вторым темпом и привела к угловому «Сочи».

'67

Очень много борьбы на поле. Самое время напомнить, что в случае ничьей сразу будут бить пенальти.

'65

КАКОЙ МОМЕНТ! Карраскаль принял мяч в штрафной, классно убрал на замахе защитника и пробил. Джанаев потянул в прыжке одной рукой, а затем умудрился вытащить еще и добивание Медины в упор!

'64

Бурмистров подает с правого угла штрафной на дальний угол вратарской. Акинфеев мяч забирает в руки.

'63

Бийол сбил принявшего на фланге на чужой половине и искавшего передачу в штрафную Нобоа. Точка для подачи. Она вышла очень неплохой, но Дивеев удачно сыграл головой и вынес мяч из своей штрафной.

'62

Артур Юсупов оперативно заменил у «Сочи» Викторьена Ангбана.

'61

ГООООООООООООООООООООООЛ! Игорь Дивеев — 1:1! Юссуф Языджи выполнил отличную подачу с углового, а Игорь Дивеев головой вогнал мяч в сетку из центра вратарской!

'60

Карраскаль пофинтил на левом фланге и подал в штрафную, но там Юрганов сыграл головой, не дав добраться до мяча двум армейцам, которые буквально вгоняли бы мяч в сетку. Будет угловой.

'58

У «Сочи» мяч держится куда больше, чем у соперников сейчас. Как следствие — удар Маргасова издали. Пусть и неточный.

'57

Хорошую атаку ЦСКА загубил совсем неудачный удар Медины в касание.

'54

Карраскаль убежал по левому полуфлангу от Родригао, но к прокинутому мячу первым успел Цаллагов, и армеец его сбил. Хотя сам Карраскаль, практически оказавшийся один на один с Джанаевым, не согласен с решением арбитра.

'52

Карраскаля вывели на неплохую позицию, но удар у него совсем не получился.

'51

Момент! Гбамен потерял мяч в центре поля и привез опасный момент на свои ворота. Быстрая атака сочинцев. Ангбан дотащил мяч до штрафной, покатил направо Бурмистрову. Тот мог бить, но покатил в центр набегавшему Нобоа. Эквадорец покатился, но в подкате сыграл и защитник ЦСКА, который и смог выбить мяч!

'49

«Сочи» заработал первый во втором тайме угловой. Нобоа подал, но Дивеев снял второй этаж.

'48

Раскачиваются соперники в начале второй половины. Темп по-прежнему невысок.

'46

У ЦСКА после перерыва Бруно Фукс вышел вместо Кирилла Набабкина.

'46

Поееееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Первый тайм получился бодрым и с большим количеством ударов, хоть и не самый темповой футбол мы посмотрели. ЦСКА атаковал больше и был острее, но в итоге забил «Сочи». Ждем второй половины.

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
'45+2

Все, на перерыв команды отправляет свисток Сергея Иванова.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'45

Языджи, похоже, решил закрутить в ближний угол, но набежавший защитник выбил. Угловой ни к чему не привел.

'45

Карраскаль красиво развернулся на правом фланге атаки ЦСКА и заработал штрафной. Языджи будет подавать.

'43

ЦСКА сразу пошел вперед большими силами, но Медина залез в офсайд после передачи Марио Фернандеса.

'41

ГООООООООООООООООООООЛ! Кристиан Нобоа — 1:0! Ангбан сделал слишком высокий навес в штрафную, но мяч опустился к забытому всеми Маргасову. Тот в касание отпасовал на линию штрафной, откуда Нобоа эффектно низом положил в дальний угол! Еще надо отметить грамотно увернувшегося от мяча Бурмистрова.

'40

Родригао выиграл у Медины воздух после подачи Нобоа с угла поля и опасно пробил головой, но над перекладиной.

'40

Арбитр посчитал, что был рикошет, и назначил угловой. Игорь Акинфеев выразил крайнее недовольство данным решением и получил желтую карточку.

'39

Дальний удар по воротам Акинфеева от Цаллагова — неточно.

'37

Опять затишье в игре. Вернее, в целом борьба плотная, но нет пока взрывного темпа.

'34

Зайнутдинову наступил на ногу Родригао. Фол не был зафиксирован. Казахстанец сидит на газоне и возмущается.

'32

Еще один дальний удар по воротам Джанаева. На этот раз Зайнутдинов пробил точно в руки голкиперу.

'30

Набегавший на отскок Обляков пытался добить головой, но там выбил защитник. После этого VAR проверял контакт ноги защитника с лицом Облякова на пенальти, но решено, что фола не было!

'29

Ого, из ничего Медина по скачущему мячу из-за штрафной выстрелил по воротам ЦСКА — Джанаев перевел мяч в перекладину, совершив в падении сейв одной рукой!

'27

Поднялся опорник ЦСКА и сборной Кот-д'Ивуара. Все нормально.

'26

Гбамен рванул на проникающую передачу к штрафной. Два защитника имели фору, но расступились, так как первым вроде успевал к мячу рванувший Джанаев. Вот только Гбамен не остановился, дотянулся сам, мяч попал в ногу Джанаева, а потом армеец и голкипер «Сочи» столкнулись. Гбамен остался лежать.

'25

Антона Заболотного заменил Хесус Медина. Он зашел на позицию инсайда, а на острие выдвинулся Языджи.

'23

Для Антона Заболотного матч закончен! Дернул мышцу, видимо. Уже ушел на скамейку, а замена только начинает готовиться.

'21

Кристиан Нобоа нанес удар, подобрав мяч после падения партнера в штрафной. И удар не получился, и пенальти нет.

'19

С 27 метров пробил Антон Заболотный и даже попал в створ, но без опасности для Джанаева.

'17

На дальнюю штангу навешивал Нобоа. Чуть-чуть не успел Терехов, чтобы замкнуть.

'16

Затишье небольшое на поле.

'13

Угловой подал Языджи, сразу удара не случилось, но в итоге Гбамен пробил головой со второго темпа — выше ворот.

'11

Языджи упал рядом с штрафной «Сочи», но фола там не было.

'9

Корнер сочинцы предпочли разыграть, но ничего интересного они из него не выжали.

'8

Кассьера прорвался в штрафную ЦСКА и нанес удар в створ в ближний угол — Акинфеев достаточно спокойно отразил, а подоспевший Бийол выбил на угловой.

'7

Первую в матче желтую карточку получает наступивший сопернику на ногу Тимофей Маргасов.

'6

А первый удар в матче наносят хозяева. В контратаке по центру перед штрафной с мячом оказался Никита Бурмистров. Он развернулся и пробил в дальний угол. Акинфеев в прыжке не достал, а мяч, облизнув штангу, улетел за лицевую!

'5

ЦСКА пока больше контролирует мяч, но сконструировать атаку не выходит — сочинцы очень грамотно заполняют все зоны и готовы к позиционной обороне.

'3

Начало матча можно назвать разведкой. Команды возобновили сезон одинаково хорошо и к тому же рядом наверху таблицы. «Сочи» обыграл «Арсенал», а ЦСКА выиграл дерби у «Спартака». Счет одинаков — 2:0.

'1

Поееееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

17:55

А вот стартовый состав ЦСКА Алексея Березуцкого:

Акинфеев — Марио Фернандес, Дивеев, Бийол, Набабкин, Зайнутдинов — Гбамен, Карраскаль, Обляков — Языджи, Заболотный.

17:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов:

Джанаев — Прохин, Юрганов, Родригао — Маргасов, Терехов — Нобоа, Цаллагов, Ангбан, Бурмистров — Кассьера.

17:45

Добрый день, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала Кубка России по футболу, в котором «Сочи» примет столичный ЦСКА. Будет интересно.

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