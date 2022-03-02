'6

А первый удар в матче наносят хозяева. В контратаке по центру перед штрафной с мячом оказался Никита Бурмистров. Он развернулся и пробил в дальний угол. Акинфеев в прыжке не достал, а мяч, облизнув штангу, улетел за лицевую!