ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в 1/8 финала Кубка России благодаря дублю Игоря Дивеева ударами головой после угловых. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Не сумел Эджуке в последней атаке ЦСКА сделать точный пас на Языджи. Но и все — финальный свисток!
Двойная замена у «Сочи»: Жоаозиньо и Георгий Мелкадзе поменяли Сергея Терехова и Ибрагима Цаллагова.
Пауза в игре, потому что в центре поля головами столкнулись Родригао и Игорь Дивеев. Бразилец держится за затылок, у россиянина разбита бровь.
Ивелин Попов прошел по правому краю в штрафной, ушел от подката Мухина и сделал прострельный пас на Кассьеру, но в падении мяч поймал Акинфеев.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Игорь Дивеев — 1:2! Снова с той же точки Языджи подал угловой, и снова Дивеев головой из центра штрафной забил, оформив дубль и, похоже, волевую победу.
Нобоа сделал пас к штрафной на Кассьеру, который оставил назад под удар Цаллагову, который пробил выше створа.
Вот Эджуке сейчас смог пройти с мячом в штрафную, пофинтил и сделал пас в центр — выбили на угловой защитники. Но воздух после подачи корнера выиграл Родригао.
Игра такая, что гол может случиться в любой момент. Но его точно так же может вообще не быть, и тогда мы посмотрим серию пенальти.
Хорхе Карраскаля заменил у ЦСКА Чидера Эджуке. А Алан Дзагоев вступил в игру вместо Бактийора Зайнутдинова.
Красивый пас Карраскаль вырезал на ход Языджи, но там начеку был Джанаев, подстраховавший за штрафной.
Казалось, что перспективную передачу делал Бурмистров в штрафную, но выбили мяч защитники. А дальше атака продолжилась вторым темпом и привела к угловому «Сочи».
Очень много борьбы на поле. Самое время напомнить, что в случае ничьей сразу будут бить пенальти.
КАКОЙ МОМЕНТ! Карраскаль принял мяч в штрафной, классно убрал на замахе защитника и пробил. Джанаев потянул в прыжке одной рукой, а затем умудрился вытащить еще и добивание Медины в упор!
Бурмистров подает с правого угла штрафной на дальний угол вратарской. Акинфеев мяч забирает в руки.
Бийол сбил принявшего на фланге на чужой половине и искавшего передачу в штрафную Нобоа. Точка для подачи. Она вышла очень неплохой, но Дивеев удачно сыграл головой и вынес мяч из своей штрафной.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Игорь Дивеев — 1:1! Юссуф Языджи выполнил отличную подачу с углового, а Игорь Дивеев головой вогнал мяч в сетку из центра вратарской!
Карраскаль пофинтил на левом фланге и подал в штрафную, но там Юрганов сыграл головой, не дав добраться до мяча двум армейцам, которые буквально вгоняли бы мяч в сетку. Будет угловой.
У «Сочи» мяч держится куда больше, чем у соперников сейчас. Как следствие — удар Маргасова издали. Пусть и неточный.
Карраскаль убежал по левому полуфлангу от Родригао, но к прокинутому мячу первым успел Цаллагов, и армеец его сбил. Хотя сам Карраскаль, практически оказавшийся один на один с Джанаевым, не согласен с решением арбитра.
Момент! Гбамен потерял мяч в центре поля и привез опасный момент на свои ворота. Быстрая атака сочинцев. Ангбан дотащил мяч до штрафной, покатил направо Бурмистрову. Тот мог бить, но покатил в центр набегавшему Нобоа. Эквадорец покатился, но в подкате сыграл и защитник ЦСКА, который и смог выбить мяч!
Первый тайм получился бодрым и с большим количеством ударов, хоть и не самый темповой футбол мы посмотрели. ЦСКА атаковал больше и был острее, но в итоге забил «Сочи». Ждем второй половины.
Языджи, похоже, решил закрутить в ближний угол, но набежавший защитник выбил. Угловой ни к чему не привел.
Карраскаль красиво развернулся на правом фланге атаки ЦСКА и заработал штрафной. Языджи будет подавать.
ЦСКА сразу пошел вперед большими силами, но Медина залез в офсайд после передачи Марио Фернандеса.
ГООООООООООООООООООООЛ! Кристиан Нобоа — 1:0! Ангбан сделал слишком высокий навес в штрафную, но мяч опустился к забытому всеми Маргасову. Тот в касание отпасовал на линию штрафной, откуда Нобоа эффектно низом положил в дальний угол! Еще надо отметить грамотно увернувшегося от мяча Бурмистрова.
Родригао выиграл у Медины воздух после подачи Нобоа с угла поля и опасно пробил головой, но над перекладиной.
Арбитр посчитал, что был рикошет, и назначил угловой. Игорь Акинфеев выразил крайнее недовольство данным решением и получил желтую карточку.
Зайнутдинову наступил на ногу Родригао. Фол не был зафиксирован. Казахстанец сидит на газоне и возмущается.
Еще один дальний удар по воротам Джанаева. На этот раз Зайнутдинов пробил точно в руки голкиперу.
Набегавший на отскок Обляков пытался добить головой, но там выбил защитник. После этого VAR проверял контакт ноги защитника с лицом Облякова на пенальти, но решено, что фола не было!
Ого, из ничего Медина по скачущему мячу из-за штрафной выстрелил по воротам ЦСКА — Джанаев перевел мяч в перекладину, совершив в падении сейв одной рукой!
Гбамен рванул на проникающую передачу к штрафной. Два защитника имели фору, но расступились, так как первым вроде успевал к мячу рванувший Джанаев. Вот только Гбамен не остановился, дотянулся сам, мяч попал в ногу Джанаева, а потом армеец и голкипер «Сочи» столкнулись. Гбамен остался лежать.
Антона Заболотного заменил Хесус Медина. Он зашел на позицию инсайда, а на острие выдвинулся Языджи.
Для Антона Заболотного матч закончен! Дернул мышцу, видимо. Уже ушел на скамейку, а замена только начинает готовиться.
Кристиан Нобоа нанес удар, подобрав мяч после падения партнера в штрафной. И удар не получился, и пенальти нет.
Угловой подал Языджи, сразу удара не случилось, но в итоге Гбамен пробил головой со второго темпа — выше ворот.
Кассьера прорвался в штрафную ЦСКА и нанес удар в створ в ближний угол — Акинфеев достаточно спокойно отразил, а подоспевший Бийол выбил на угловой.
А первый удар в матче наносят хозяева. В контратаке по центру перед штрафной с мячом оказался Никита Бурмистров. Он развернулся и пробил в дальний угол. Акинфеев в прыжке не достал, а мяч, облизнув штангу, улетел за лицевую!
ЦСКА пока больше контролирует мяч, но сконструировать атаку не выходит — сочинцы очень грамотно заполняют все зоны и готовы к позиционной обороне.
Начало матча можно назвать разведкой. Команды возобновили сезон одинаково хорошо и к тому же рядом наверху таблицы. «Сочи» обыграл «Арсенал», а ЦСКА выиграл дерби у «Спартака». Счет одинаков — 2:0.
А вот стартовый состав ЦСКА Алексея Березуцкого:
Акинфеев — Марио Фернандес, Дивеев, Бийол, Набабкин, Зайнутдинов — Гбамен, Карраскаль, Обляков — Языджи, Заболотный.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов:
Джанаев — Прохин, Юрганов, Родригао — Маргасов, Терехов — Нобоа, Цаллагов, Ангбан, Бурмистров — Кассьера.