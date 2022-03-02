Матч окончен

Очень легким получился этот кубковый матч с представителем ФНЛ для «Спартака». Хет-трик Шамара Николсона, три голевые передачи Даниила Хлусевича, дубль Квинси Промеса и гол Джордана Ларссона — такой вышла разгромная победа над «Кубанью», за которую отличился только поразивший свои ворота Георгий Джикия. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.