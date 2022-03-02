Очень легким получился этот кубковый матч с представителем ФНЛ для «Спартака». Хет-трик Шамара Николсона, три голевые передачи Даниила Хлусевича, дубль Квинси Промеса и гол Джордана Ларссона — такой вышла разгромная победа над «Кубанью», за которую отличился только поразивший свои ворота Георгий Джикия. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
А Хлусевич классным дриблингом еще один штрафной зарабатывает. Эмоционально отреагировавший на это решение Александр Сапета получает желтую карточку.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Шамар Николсон — 6:1! Кофрие сыграл на Хлусевича, тот в касание отдал свою третью в матче голевую на Николсона, который изящно перекинул голкипера!
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Джордан Ларссон — 5:1! Даниил Хлусевич шикарный спринт совершил, уведя свежего Карева из зоны, куда тут же с мячом ворвался и классно пробил под дальнюю штангу Ларссон. Очень красивый и важный гол для Ларссона!
Скучновато. Спартаковцы не дают мяч гостям, но сами атакуют не слишком активно, хотя свежие игроки наверняка хотят себя проявить.
Два новичка появляются у «Спартака»: Наиля Умярова поменял Данил Пруцев, а Георгия Джикия — Никита Чернов.
У «Кубани» Азамата Гурфова поменял Игорь Безденежных, а вместо Василия Алейникова в игру вступил Артем Кулишев.
Вместо Квинси Промеса на поле вышел Джордан Ларссон, а Зелимхана Бакаева поменял Михаил Игнатов.
Угловой вообще ни к чему не привел, а ведь ради его подачи Ваноли отложил замену Промеса. Причем там двойная замена будет.
Николсон в перспективнейшей позиции в штрафной оказался, но пас на Промеса вышел совсем неточным. Правда, привел к угловому.
Гурфов загрузил в штрафную, но совсем неудачно, а в контратаке «Спартака» диагональ Бакаева в штрафную пришла в руки прочитавшему эпизод Нестеренко.
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Шамар Николсон — 4:1! В быстрой атаке Мартинс Перейра отдал на Промеса к штрафной, тот заправил в штрафную Николсона, а ямайский форвард первым касанием шикарно остановил мяч, развернулся и затем «щечкой» с правой отправил мяч под дальнюю штангу из-под защитника!
Исмаил Эдиев проиграл на фланге позицию прорывавшемуся Хлусевичу и завалил того, схватит за трусы. Желтая карточка.
Кружили спартаковцы перед и внутри чужой штрафной. Там даже Джикия был с мячом, но в итоге Айртон сфальшивил проникающей передачей на Бакаева.
Бакаев нашел в штрафной классным пасом Промеса, но тот не смог обыграть защитника, выходя на удар.
ГООООООООООООООООООООЛ! Георгий Джикия (в свои ворота) — 3:1! «Кубань» заработала перспективный штрафной на правом фланге. Петров выполнил подачу, а Джикия срезал мяч в свои ворота мимо Максименко.
Кубанцы поддавливают в эти минуты, хотя понятно, что «Спартак» играет без какого-то особого рвения при таком счете.
Подача спартаковцев со штрафного превратилась в угловой, быстрый розыгрыш которого закончился фолом в атаке Зелимхана Бакаева.
Гурфов обокрал Мартинса Перейру перед спартаковской штрафной, и Лаук оказался в очень опасной позиции, однако Умяров успел заблокировать. Угловой ни к чему не привел.
Веерная атака «Спартака» с ходу завершилась ударом Хлусевича в касание после передачи Бакаева — в руки Нестеренко.
Очень уверенный первый тайм от московского «Спартака». Быстрые три гола и следом четвертый, не засчитанный. Потом подопечные Ваноли несколько успокоились, но все равно продолжили атаковать до конца отрезка. Ждем вторую половину.
«Спартак» сначала штрафной интересно разыграл, заработав в итоге угловой. А после розыгрыша корнера с подбора с лета из штрафной пробил Хлусевич, но выше створа.
Спартаковцы заигрались и потеряли мяч перед своей штрафной, но «Кубань» даже обостряющую передачу в итоге не смогла сделать.
Промес неплохо пробил из-за штрафной с отскоком от газона, но Нестеренко правильно выбрал позицию и мяч поймал довольно уверенно.
Кофрие не лучший пас отдал на Бакаева, а Максим Сидоров прыгнул спартаковцу в ноги и сбил его — желтая карточка.
Николсону довольно продолжительное время оказывали помощь, но в итоге он поднялся и уже возвращается в игру.
Спокойно проходит игра сейчас. Спартаковцы атакуют, но не так яростно, как с первых минут матча. Контригры реальной «Кубань» пока предложить не в состоянии.
Кофрие лежит на газоне и держится за колено, но жестко ему досталось. Впрочем, уже поднимается бельгиец.
Алексей Рыбин меняет у «Кубани» Данилу Ведерникова, которого эти 23 с половиной минуты буквально разрывали спартаковцы на фланге усилиями Хлусевича.
Четвертый мяч «Спартак» забил. Николсон убежал один на один, но потащил вратарь. На подборе сыграл Хлусевич, убравший на замахе одного защитника, а после паузы пробивший в дальний угол от штанги. И вот такую красосту из-за минимального офсайда у ямайского форварда отменяет VAR.
ГООООООООООООООООООЛ! Шамар Николсон — 3:0! Хлусевич сыграл в стенку с Умяровым и сделал зрячий пас во вратарскую на Николсона, который оторвался от опекуна и легко в касание переправил мяч в ворота!
Лаук зацепился за мяч в штрафной «Спартака» и смог раскрутить и Литвинова, и Джикию. Последовал удар низом в створ, но Максименко на месте.
ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 2:0! Шамар Николсон пробежал мимо мяча, а Промес рикошетом от выпрыгнувшего в стенке Хомухи забил со штрафного!
С большим преимуществом действуют красно-белые. Много задействуют в игре Хлусевича, который чувствует себя очень уверенно. Да и Шамар Николсон активен.
Мартинс Перейра потерял мяч в центре поля. И Лаука могли бы вывести один на один с Максименко, если бы Литвинов классно не прервал передачу!
Бакаев подал в штрафную. До Промеса мяч не долетел, но в итоге едва Николсон не зацепился. В руку ему мяч попал, поэтому раздался свисток.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 1:0! Шамар Николсон классно зацепился за мяч в чужой штрафной и сделал пас назад в центр штрафной. Защитник играл в подкате, но мяч попал к Хлусевичу, который в касание дал на Промеса, а голландец с пяти метров расстрелял ворота!
Кирилл Большаков решил пробить очень дальний штрафной. В створ попал, но реальных проблем Максименко не доставил.
Хлусевич прострелил в штрафную, Шамар Николсон успел к отскочившему от защитников мячу и пяткой направил в центр вратарской Промесу. Тому в последний момент помешал нанести удар защитник.
«Спартак» держит мяч на первых минутах встречи. Кубанцы, сильно обновившие состав зимой, обороняются.
А вот какой состав выставил главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов:
Нестеренко — Большаков, Эдиев, Хомуха, Ведерников — Алейников, Гурфов, Петров, Сапета, Сидоров — Лаук.
Давайте знакомиться с составами команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли:
Максименко — Хлусевич, Кофрие, Литвинов, Джикия, Айртон — Мартинс Перейра, Умяров, Бакаев — Промес, Николсон.