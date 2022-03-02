Матч окончен

Нет лица на Венутти! Еще бы, ведь «Фиорентина» играла лучше, нанесла 21 удар по воротам, шесть пришлись в створ, в то время как у «Юве» было шесть выстрелов при одном в створ. А в итоге вот такая победа. Но будет еще ответная встреча. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.