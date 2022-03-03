Казанский «Рубин» на своем поле обыграл волгоградский «Ротор» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. За казанцев дублем отметился Виталий Лисакович, оба раза забив с пенальти. Интересно, что счет в матче открыл «Ротор». Мяч в сетку отправил Роман Минаев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок России. 1/8 финала
Окончен
03 марта 19:00
Рубин
Казань
27'Кузнецов
73'Кузнецов
2 : 1
Ротор
Волгоград
12'Минаев
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
1-й тайм
27'Кузнецов
41'Кузнецов
12'Минаев
36'Ташаев
43'Обухов
2-й тайм
53'Кузнецов
67'Кузнецов
73'Кузнецов
52'Чуканов
75'Муллин78'Махатадзе
Трансляция
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20:56
Звучит финальный свисток. «Рубин» выиграл со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России. Очень интересный матч получился. Мы же с вами прощаемся. Всего вам доброго!
'90
Три в два убежали игроки «Ротора», но Кучаев отдал неточную передачу.
'90
Щеткин не опасно пробил по воротам затылком.
'89
Зуев был готов убежать один на один, но Байрыев в последний момент его оттеснил от мяча.
'86
Апшацев вместо Лисаковича.
'85
Имран Улад Омар навесил в штрафную, но Байрыев толком не попал головой по мячу.
'84
Щеткин отдает пас Кипиани, тот пробил, но рядом со штангой. Будет угловой.
'82
Онугха опасно прострелил, но мяч не нашел игроков «Рубина».
'81
Хакшабанович навесил, справилась защита «Ротора».
'79
Кавтарадзе вместо Муллина.
'79
Слепов вместо Дудиева.
'78
Махатадзе получил желтую карточку.
'75
Серченков вместо Минаева.
'75
Онугха вместо Кварацхелии, Уремович вместо Ломовицкого.
'73
Кипиани вышел вместо Чуканова.
'72
Лисакооооооович. Выводит он «Рубин» вперед. Разводит голкипера и мяч по разным углам. 2:1 казанцы впереди.
'69
Кварацхелия навесил в штрафную, где Байрыев сыграл рукой. Пенальти.
'68
Щеткин отдал на передачу на Улада, тот отдал на Муллина, но тот в упор попал в штангу. Фантастика!
'63
Щеткин выходит вместо Ташаева.
'62
Не засситан гол «Рубина». Хакшабанович навесил, мяч Самошников скинул на Лисаковича, но Лисакович был в офсайде.
'61
Кучаев прострелил в штрафную и заработал угловой.
'58
Немного успокоилась игра. Нет опасных моментов.
'56
Ломовицкий прервал опасную передачу на Ташаева.
'55
Чуканов навесил в штрафную. Не опасно.
'54
И желтая для Ломовицкого.
'53
Чуканов получил желтую карточку.
'52
Имран Улад Омар ударил из-за штрафной. Очень опасно. Рядом со штангой мяч прошел
'49
А сейчас Ломовицкий после навеса перевел мяч на угловой, выиграв борьбу у двух игроков «Ротора».
'48
Макаров навесил в штрафную. Макаров выбил мяч на угловой.
'46
Зуев вышел вместо Бакаева.
'46
Стартовал второй тайм.
19:51
А вот и перерыв. Отдохнем 15 минут.
'45
Муллин в одно касание пробил в ближний. С трудом Дюпин отбил мяч на угловой.
'45
Ташаев из-за пределов штрафной ударил, Дюпин намертво взял мяч, в ответной атаке Лисакович послал игровой снаряд выше ворот.
'44
Хакшабанович пробил метров с 21 со штрафного. Выше ворот послал он игровой снаряд.
'42
Обухов сыграл руками вне штрафной, пытаясь прервать опасную передачу. Для вратаря все обошлось «горчичником».
'41
Мусаев получил желтую карточку за фол в центре поля.
'38
Бакаев пробил из выгодной позиции, но попал в Байрыева.
'37
Ташаев получает желтую карточку за фол в центре поля.
'34
Муллин прорвался в штрафную «Рубина», но Бегич оттеснил его от мяча.
'32
Суматоха у ворот «Ротора». Кучаев подхватил мяч на линии штрафной, но мяч выбит в последний момент.
'29
Вот это да!!! Форвард «Ротора» пробил, мяч попал в игрока казанцев, и почти закатился в ворота. Рядом со штангой. Дюпин уже не смог бы выручить.
'28
Гооооооол. Лисакович развел мяч и вратаря по разным углам. 1:1.
'27
Чуканов играет рукой в своей штрафной. Пенальти «Рубин» пробьет.
'26
Самошников прострелил в штрафную. Из выгодной позиции пробил Лисакович, но попал в защитника. Угловой.
'24
Хакшабанович пробил с линии штрафной, но попал в защитника.
'23
Ломовицкий навесил в штрафную. Обухов спокойно забрал мяч.
'21
Навесил Хакшабанович со штрафного. До мяча тянулся Лисакович, но акцентированного удара головой не получилось.
'19
Сфолили на Кучаеве на углу штрафной. Может быть опасно.
'15
Хакшабанович отдал передачу на Бакаева, но Бакаев был в офсайде. Могло быть опасно.
'14
Кучаев скинул Ломовицкому под удар. Мимо ворот. Метров с 25 Ломовицкий бил.
'12
Голлллллллллллл!! Роман Минаев открывает счет. Подали угловой волгоградцы, Имран Улад Омар с линии штрафной попал в штангу, а Минаев добил уже в пустые ворота.
Илья Самошников немного задержался. Из-за этого Минаев не попал в офсайд.
'9
А теперь «Ротор» взял мяч под свой контроль, но до ворот пока не доходит.
'7
Уххх, Бакаев мог выйти один на один. Но выбил защитник мяч на угловой. Опасно.
'6
Правым флангом больше «Рубин» атакует, но опасных моментов не создает
'3
Обложил «Рубин» чужую штрафную, но до удара дело не дошло. Сейчас игроки Слуцкого владеют мячом в центре поля.
'2
У Мусаева отобрали мяч в центре поля, мяч в штрафной площади получил Муллин, который упустил его за пределы поля.
19:03
Матч начался!
18:45
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Рубин»: Юрий Дюпин, Силвие Бегич, Илья Самошников, Монтассар Тальби, Солтмурад Бакаев, Сеад Хакшабанович, Константин Кучаев, Хвича Кварацхелия, Александр Ломовицкий, Леон Мусаев, Виталий Лисакович.
«Ротор»: Игорь Обухов, Азат Байрыев, Аслан Дудиев, Илья Мартынов, Андреа Чуканов, Сергей Макаров, Георгий Махатадзе, Имран Улад Омар, Александр Ташаев, Роман Минаев, Камиль Муллин.
18:45
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня «Рубин» играет с «Ротором» в матче 1/8 финала Кубка России. Начало встречи — в 19.00 мск.
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