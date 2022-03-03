'45+1

ГООООООООООООООООООЛ! Юри Алберто — 4:0! Вот это да! Просто из центрального круга на чистый выход один на один с вратарем убежал после паса от Сергеева бразилец. В итоге мог катить направо на пустые ворота Мостовому, но пробил сам и легко забил!