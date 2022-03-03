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Спорт

Справились без Ракицкого: «Зенит» поиздевался над КАМАЗом

«Зенит» разгромил КАМАЗ в 1/8 финала Кубка России

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Игрок «Зенита» Артем Дзюба

Игрок «Зенита» Артем Дзюба

РИА Новости
Петербургский «Зенит» на своем поле играл с командой КАМАЗ из Набережных Челнов в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Накануне встречи стало известно, что украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок России. 1/8 финала
Окончен
03 марта 20:15
Зенит
Санкт-Петербург
17' Мостовой
26' Алберто
37' Ерохин
45' Алберто
48' Мостовой
85' Дзюба
6 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
1-й тайм

17' Мостовой

26' Алберто

37' Ерохин

30' Потапов

45' Алберто

2-й тайм

48' Мостовой

55' Адамов

85' Дзюба

76' Аюкин

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Односторонняя игра, насколько вообще матч может быть односторонним! «Зенит» очень легко выходит в четвертьфинал Кубка России, а КАМАЗ с треском сходит с дистанции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+3

Финальный свисток заканчивает мучения КАМАЗа.

'90+2

Две минуты добавлено ко второму тайму.

'90

Малком упал в штрафной, но Фролов показал, что стоит подниматься. Пенальти не будет.

'89

Мамин отражает удар Малкома из штрафной в позиционной атаке.

'88

«Зенит» заработал штрафной, а подача привела к угловому. Мостовой навесил в центр штрафной, но мяч оттуда вынесли.

'85

ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 6:0! Отличная подача с левого фланга от Дугласа Сантоса на Дзюбу, который продавил сегодняшнего именинника Сергея Морозова и головой отправил мяч в сетку.

'84

Дзюба внутри штрафной долго подстраивался под удар, но в итоге нашел справа совершенно свободного Малкома. Мамин ногой отразил удар в упор, а затем в прыжке руками отбил убойное добивание Мостового!

'82

Хитрую передачу задумал Малком на Сергеева в штрафную, но друг другу футболисты «Зенита» тут явно не поняли.

'79

Очень тяжело из-за разницы в классе и глубине составов КАМАЗу, но футболисты гостей все равно бьются.

'77

Капитан КАМАЗа Руслан Аюкин срубил Малкома около лицевой линии у штрафной. Желтая карточка.

'76

Мамин тащит опасный удар Малкома!

'74

И двойная замена у КАМАЗа. Первый в истории клуба парагваец Диего Акоста заменил Романа Янушковского. А Виктора Свежова сменил Олег Калугин.

'72

Тройная замена у «Зенита»: вместо Дмитрия Чистякова, Данила Кругового и Александра Ерохина в игру вступили Вильмар Барриос, Дуглас Сантос и Малком.

'69

Мостовой рукой себе подыграл после передачи Сергеева.

'66

Удовольствие от игры получает «Зенит». Пятками играют футболисты в касание, конструируют моменты.

'63

Гол забил Мостовой после передачи Дзюбы на ход в штрафную. Уже там убрал мяч под себя и красиво отправил его в дальнюю девятку, но был офсайд. Что и подтвердил VAR.

'60

Двойная замена у «Зенита»: Вячеслав Караваев и Артем Дзюба вместо Алексея Сутормина и Юри Алберто.

'58

Продолжает «Зенит» спокойно и уверенно контролировать игру.

'55

А вот хороший дальний удар Янушковского — Кержаков потащил.

'54

Кержаков легко поймал в руки не особо опасный дальний удар по своим воротам.

'53

Угловой челнинцы разыграли и ничего из него не выжали. А пока стоит отметить, что «Зенит» сегодня шесть раз ударил в створ! И почти все забил!

'52

КАМАЗ пошел в атаку и даже заработал угловой. Еще и Круговой умудрился перелететь за полем через рекламный щит и больно удариться спиной. Но играть будет.

'49

ГООООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 5:0! Продолжает «Зенит» легко громить соперника. Ерохин перехватил мяч в центре поля, а Юри Алберто мгновенно заправил Андрея Мостового один на один. Игрок сборной России уверенно пробил мимо вратаря!

'48

Размеренное начало второй половины. Впрочем, не сказать, чтобы темп в принципе был высок в этом матче.

'46

У гостей после перерыва произошли замены. В игру вступили: Сергей Морозов, Владислав Игнатенко и Валентин Пальцев, поменявшие Юрия Кириллова, Александра Смирнова и Александра Куликова.

'46

Поеееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Все что хочет делает «Зенит» в этом матче. 4:0 к перерыву с одной из лучших оборон ФНЛ. Вторая половина уже превратилась в формальность.

'45+2

Свисток арбитра отправляет команды на перерыв.

'45+1

ГООООООООООООООООООЛ! Юри Алберто — 4:0! Вот это да! Просто из центрального круга на чистый выход один на один с вратарем убежал после паса от Сергеева бразилец. В итоге мог катить направо на пустые ворота Мостовому, но пробил сам и легко забил!

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'44

Доигрывают команды тайм, но вот КАМАЗ взорвался и едва не смог выйти на ударную позицию. Грамотно Адамов отработал в обороне.

'41

«Зенит» продолжает атаковать позиционно. Опасным ударом Сутормина головой закончилась эта атака. Рядом со штангой. А навешивал Мостовой.

'38

ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Ерохин — 3:0! Юри Алберто сделал передачу к штрафной на Ерохина, а тот пробил со «шведы» в дальний угол — просто красота!

'36

«Зенит» тоже события совсем не форсирует сейчас и даже Кержакова подключает в перепасовке. Хозяев все устраивает.

'33

КАМАЗ отодвинул игру от своих ворот и даже держит мяч. «Зенит» не очень активно, но прессингует.

'30

Сергеев легко ушел от Льва Потапова, который схватил нападающего рукой и уложил на газон — желтая карточка.

'29

Иван Сергеев с лета, положив корпус, пробил после подбора в штрафной на угловом — выше ворот.

'26

ГООООООООООООООООООЛ! Юри Алберто — 2:0! Круговой бросил аут на Мостового, тот мягко закинул на находившегося спиной к воротам Сергеева. Форвард в касание отпасовал с лета на Юри Алберто, а бразилец своим ударом попал под штангу!

'24

Юри Алберто ловко развернулся и опасно пробил издали — рядом со штангой.

'23

Челнинцы разыграли угловой, и в итоге случился фол в атаке на Чистякове.

'22

После обреза Оздоева провел КАМАЗ массированную атаку, которую ударом в касание от линии штрафной завершил Наиль Замалиев — Кержаков одной рукой перевел мяч через перекладину.

'21

Красивый дальний удар с разворота от принявшего мяч недалеко от штрафной Сергеева — мимо дальней штанги.

'17

ГООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 1:0! Прострельный навес Кругового на ближний угол вратарской, откуда Мостовой с лета переправил мяч в ближний угол над руками голкипера!

'16

Сутормин заработал штрафной на правом фланге после подката соперника сзади. Карточки нет, хотя могла быть.

'14

Все в порядке с Куликовым. Заморозили ему ногу, и сейчас он вернется на поле.

'13

Борьба в центре поля была, и в итоге на газоне остался лежать Куликов из КАМАЗа, который сам и нарушил правила на Сергееве.

'11

Прорыв Мостового по центру и попытка сыграть с Сергеевым в стенку. Подкат защитника отправил мяч в руки Мамину.

'9

У КАМАЗа пока ни одного подхода к воротам Кержакова. Атакует только «Зенит».

'7

Круговой легко убежал от подката на чужой половине поля и подал на Юри Алберто. Но воздух снял защитник.

'6

Очень интересные подача и скидка на дальнюю штангу, где едва не встретился с мячом Сергеев.

'5

Юри Алберто пытался прострелить из штрафной на Мостового. Заработал угловой. .

'4

Пока ничего интересного на поле не происходит. Борются соперники за инициативу.

'3

Ворота «Зенита» сегодня должен был защищать молодой Денис Одоевский, однако он получил повреждение на разминке. Поэтому и место в створе, и капитанскую повязку забрал Михаил Кержаков.

'1

Поеееехали! Матч начался.

20:15

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым.

20:10

А вот стартовый состав КАМАЗа, который выставил Ильдар Ахметзянов: Мамин — Аюкин, Куликов, Потапов, Садыков, Смирнов — Кириллов, Свежов, Воронин, Замалиев — Янушковский.

20:05

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак: Кержаков — Адамов, Алип, Чистяков, Круговой — Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой — Юри Алберто, Сергеев.

20:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня «Зенит» играет с командой КАМАЗ в матче 1/8 финала Кубка России. Начало встречи — в 20.15 мск.

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