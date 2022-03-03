Односторонняя игра, насколько вообще матч может быть односторонним! «Зенит» очень легко выходит в четвертьфинал Кубка России, а КАМАЗ с треском сходит с дистанции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
«Зенит» заработал штрафной, а подача привела к угловому. Мостовой навесил в центр штрафной, но мяч оттуда вынесли.
ГОООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 6:0! Отличная подача с левого фланга от Дугласа Сантоса на Дзюбу, который продавил сегодняшнего именинника Сергея Морозова и головой отправил мяч в сетку.
Дзюба внутри штрафной долго подстраивался под удар, но в итоге нашел справа совершенно свободного Малкома. Мамин ногой отразил удар в упор, а затем в прыжке руками отбил убойное добивание Мостового!
Хитрую передачу задумал Малком на Сергеева в штрафную, но друг другу футболисты «Зенита» тут явно не поняли.
Очень тяжело из-за разницы в классе и глубине составов КАМАЗу, но футболисты гостей все равно бьются.
И двойная замена у КАМАЗа. Первый в истории клуба парагваец Диего Акоста заменил Романа Янушковского. А Виктора Свежова сменил Олег Калугин.
Тройная замена у «Зенита»: вместо Дмитрия Чистякова, Данила Кругового и Александра Ерохина в игру вступили Вильмар Барриос, Дуглас Сантос и Малком.
Удовольствие от игры получает «Зенит». Пятками играют футболисты в касание, конструируют моменты.
Гол забил Мостовой после передачи Дзюбы на ход в штрафную. Уже там убрал мяч под себя и красиво отправил его в дальнюю девятку, но был офсайд. Что и подтвердил VAR.
Двойная замена у «Зенита»: Вячеслав Караваев и Артем Дзюба вместо Алексея Сутормина и Юри Алберто.
Угловой челнинцы разыграли и ничего из него не выжали. А пока стоит отметить, что «Зенит» сегодня шесть раз ударил в створ! И почти все забил!
КАМАЗ пошел в атаку и даже заработал угловой. Еще и Круговой умудрился перелететь за полем через рекламный щит и больно удариться спиной. Но играть будет.
ГООООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 5:0! Продолжает «Зенит» легко громить соперника. Ерохин перехватил мяч в центре поля, а Юри Алберто мгновенно заправил Андрея Мостового один на один. Игрок сборной России уверенно пробил мимо вратаря!
Размеренное начало второй половины. Впрочем, не сказать, чтобы темп в принципе был высок в этом матче.
У гостей после перерыва произошли замены. В игру вступили: Сергей Морозов, Владислав Игнатенко и Валентин Пальцев, поменявшие Юрия Кириллова, Александра Смирнова и Александра Куликова.
Все что хочет делает «Зенит» в этом матче. 4:0 к перерыву с одной из лучших оборон ФНЛ. Вторая половина уже превратилась в формальность.
ГООООООООООООООООООЛ! Юри Алберто — 4:0! Вот это да! Просто из центрального круга на чистый выход один на один с вратарем убежал после паса от Сергеева бразилец. В итоге мог катить направо на пустые ворота Мостовому, но пробил сам и легко забил!
Доигрывают команды тайм, но вот КАМАЗ взорвался и едва не смог выйти на ударную позицию. Грамотно Адамов отработал в обороне.
«Зенит» продолжает атаковать позиционно. Опасным ударом Сутормина головой закончилась эта атака. Рядом со штангой. А навешивал Мостовой.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Ерохин — 3:0! Юри Алберто сделал передачу к штрафной на Ерохина, а тот пробил со «шведы» в дальний угол — просто красота!
«Зенит» тоже события совсем не форсирует сейчас и даже Кержакова подключает в перепасовке. Хозяев все устраивает.
КАМАЗ отодвинул игру от своих ворот и даже держит мяч. «Зенит» не очень активно, но прессингует.
Сергеев легко ушел от Льва Потапова, который схватил нападающего рукой и уложил на газон — желтая карточка.
ГООООООООООООООООООЛ! Юри Алберто — 2:0! Круговой бросил аут на Мостового, тот мягко закинул на находившегося спиной к воротам Сергеева. Форвард в касание отпасовал с лета на Юри Алберто, а бразилец своим ударом попал под штангу!
После обреза Оздоева провел КАМАЗ массированную атаку, которую ударом в касание от линии штрафной завершил Наиль Замалиев — Кержаков одной рукой перевел мяч через перекладину.
Красивый дальний удар с разворота от принявшего мяч недалеко от штрафной Сергеева — мимо дальней штанги.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 1:0! Прострельный навес Кругового на ближний угол вратарской, откуда Мостовой с лета переправил мяч в ближний угол над руками голкипера!
Сутормин заработал штрафной на правом фланге после подката соперника сзади. Карточки нет, хотя могла быть.
Борьба в центре поля была, и в итоге на газоне остался лежать Куликов из КАМАЗа, который сам и нарушил правила на Сергееве.
Прорыв Мостового по центру и попытка сыграть с Сергеевым в стенку. Подкат защитника отправил мяч в руки Мамину.
Круговой легко убежал от подката на чужой половине поля и подал на Юри Алберто. Но воздух снял защитник.
Ворота «Зенита» сегодня должен был защищать молодой Денис Одоевский, однако он получил повреждение на разминке. Поэтому и место в створе, и капитанскую повязку забрал Михаил Кержаков.
А вот стартовый состав КАМАЗа, который выставил Ильдар Ахметзянов: Мамин — Аюкин, Куликов, Потапов, Садыков, Смирнов — Кириллов, Свежов, Воронин, Замалиев — Янушковский.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак: Кержаков — Адамов, Алип, Чистяков, Круговой — Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой — Юри Алберто, Сергеев.