16 апреля 2022, 17:30 Спорт Новая битва Гвардиолы и Клоппа: «Ман Сити» против «Ливерпуля» в Кубке лиги. LIVE Кубок английской лиги. Полуфинал. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% эпизод матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» Reuters

В полуфинале Кубка английской лиги встречаются национальные флагманы, недавно сражавшиеся в рамках АПЛ, где ведут битву за чемпионство. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы принимает «Ливерпуль» Юргена Клоппа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кубок Англии. 1/2 финала Матч не начался 16 апреля 17:30 Манчестер Сити Манчестер 0:0 Ливерпуль Ливерпуль Стадион «Уэмбли», Лондон Главный судья: