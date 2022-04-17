17 апреля 2022, 18:30 Спорт Борьба за финал Кубка Англии: «Челси» встречается с «Кристал Пэлас». LIVE Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Сауль Ньигес в составе «Челси» Reuters

В матче 1/2 финала Кубка Англии лондонский «Челси» играет с «Кристал Пэлас». Победитель этого поединка в решающем матче сыграет с «Ливерпулем». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Кубок Англии. 1/2 финала Матч не начался 17 апреля 18:30 Челси Лондон 0:0 Кристал Пэлас Лондон Стадион «Уэмбли», Лондон Главный судья: