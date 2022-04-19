19:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.