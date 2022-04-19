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Спорт

Борьба за полуфинал Кубка России: «Балтика» сражается с «Динамо». LIVE

Кубок России. 1/4 финала. «Балтика» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В матче 1/4 финала Кубка России калининградская «Балтика» принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/4 финала
Матч не начался
19 апреля 20:00
Балтика
Калининград
0:0
Динамо М
Москва
Стадион «Калининград», Калининград
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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