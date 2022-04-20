В матче 1/4 финала Кубка России владикавказская «Алания» на своем поле принимает петербуржский «Зенит». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/4 финала
Матч не начался
20 апреля 17:00
Алания
Владикавказ
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «имени Султана Билимханова», Грозный
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между владикавказской «Аланией» и петербуржским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях