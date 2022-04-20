В матче 1/4 финала Кубка России проходит главное дерби России. ЦСКА на своем поле принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/4 финала
Матч не начался
20 апреля 19:30
ЦСКА
Москва
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала Кубка России между московскими ЦСКА и «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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