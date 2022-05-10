10 мая 2022, 16:30 Спорт Путь к финалу Кубка России: «Динамо» бьется с «Аланией». LIVE Кубок России. Полуфинал. «Динамо» (Москва) — «Алания» (Владикавказ). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В рамках полуфинала Кубка России московское «Динамо» принимает владикавказскую «Аланию», которая в четвертьфинале сенсационно выбила петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Кубок России. 1/2 финала Матч не начался 10 мая 16:30 Динамо М Москва 0:0 Алания Владикавказ Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: