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Квадрупл Клоппа: «Ливерпуль» играет в финале Кубка Англии с «Челси». LIVE

Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ливерпуль» — «Челси». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Челси» — «Ливерпуль»

Эпизод матча «Челси» — «Ливерпуль»

Reuters
В финале Кубка Англии встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Победа команды Юргена Клоппа приблизит мерсисайдцев к квадруплу, для которого им будет необходимо взять победить в чемпионате и в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Кубок Англии. Финал
1-й тайм
14 мая 18:45
Челси
Лондон
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
Стадион «Уэмбли», Лондон
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Луис Диас оказался в офсайде.

'14

Мане оказался на ударной позиции, но не смог нанести акцентированный удар.

'13

Два мяча на поле «Уэмбли» одномоментно оказались, игра приостановлена.

'11

Все в порядке с бразильским защитником, игра продолжается.

'10

Тиаго Силва лежит на газоне и корчится от боли.

'9

Какой момент упускает «Ливерпуль»! Салах убежал один на один с Менди, но не смог его переиграть! На добивании сыграл Кейта, но его удар прошелся в сантиметрах от штанги!

'6

Жоржиньо столкнулся с Салахом и оказался на газоне.

'4

Салах бьет головой чуть выше перекладины после подачи с правого фланга.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за номинальными гостями.

18:45

Игра началась! Поехали!

18:40

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Пулишич, Маунт, Лукаку.

18:35

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Кейта, Салах, Мане, Диас.

18:30

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую трансляцию финальной игры Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси»!

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