В финале Кубка Англии встречаются «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Победа команды Юргена Клоппа приблизит мерсисайдцев к квадруплу, для которого им будет необходимо взять победить в чемпионате и в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Кубок Англии. Финал
1-й тайм
14 мая 18:45
Челси
Лондон
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
Стадион «Уэмбли», Лондон
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
'15
Луис Диас оказался в офсайде.
'14
Мане оказался на ударной позиции, но не смог нанести акцентированный удар.
'13
Два мяча на поле «Уэмбли» одномоментно оказались, игра приостановлена.
'11
Все в порядке с бразильским защитником, игра продолжается.
'10
Тиаго Силва лежит на газоне и корчится от боли.
'9
Какой момент упускает «Ливерпуль»! Салах убежал один на один с Менди, но не смог его переиграть! На добивании сыграл Кейта, но его удар прошелся в сантиметрах от штанги!
'6
Жоржиньо столкнулся с Салахом и оказался на газоне.
'4
Салах бьет головой чуть выше перекладины после подачи с правого фланга.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за номинальными гостями.
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