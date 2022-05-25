25 мая 2022, 17:30 Спорт Совершить второе чудо подряд: «Уфа» сражается с «Оренбургом» за Премьер-лигу. LIVE Футбол. РПЛ. Переходные матчи. «Оренбург» — «Уфа». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Вратарь ФК «Уфа» Антон Чичкан РИА Новости

«Оренбург» принимает «Уфу» на своем поле в первом матче противостояния за право играть в Российской премьер-лиге. Ранее «Уфа» одержала победу над «Рубином» на последних минутах в рамках чемпионата России и отправила казанцев в ФНЛ, а сама добилась права участвовать в стыковых матчах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч Матч не начался 25 мая 17:30 Оренбург Оренбург 0:0 Уфа Уфа Стадион «Газовик», Оренбург Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)