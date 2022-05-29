29 мая 2022, 17:00 Спорт «Золотое» дерби: «Спартак» и «Динамо» сражаются за Кубок России. LIVE Футбол. Кубок России. Финал. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

На переполненных «Лужниках» московские «Спартак» и «Динамо» сражаются в финале Кубка России за трофей, который нужен обеим командам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию сверхпринципиального противостояния.

Кубок России. Финал Матч не начался 29 мая 17:00 Спартак М Москва 0:0 Динамо М Москва Стадион «Лужники», Москва Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)