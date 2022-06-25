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Спорт

С Овечкиным в составе: футбольное «Динамо» играет против любительского «Амкала». LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Динамо» (Москва) — «Амкал». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин на матче «Динамо» — «Краснодар»

Александр Овечкин на матче «Динамо» — «Краснодар»

РИА Новости
Московское «Динамо» в товарищеском матче играет против любительской команды «Амкал». Специально на эту встречу контракт с бело-голубыми подписал форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
25 июня 20:00
Динамо М
Москва, Россия
0:0
Амкал
Москва, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между московским «Динамо» и «Амкалом».

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