Московское «Динамо» в товарищеском матче играет против любительской команды «Амкал». Специально на эту встречу контракт с бело-голубыми подписал форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
25 июня 20:00
Динамо М
Москва, Россия
0:0
Амкал
Москва, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию
товарищеского матча между московским «Динамо» и «Амкалом».
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