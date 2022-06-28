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Спорт

Очередная проверка Слуцкого: «Рубин» играет с «Крыльями Советов». LIVE

Футбол. Товарищеские матчи. «Рубин» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
В рамках товарищеского матча казанский «Рубин», вылетевший из Российской премьер-лиги, принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
28 июня 15:00
Рубин
Казань, Россия
0:0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках товарищеского матча казанский «Рубин», вылетевший из Российской премьер-лиги, принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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