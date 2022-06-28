В рамках товарищеского матча казанский «Рубин», вылетевший из Российской премьер-лиги, принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
28 июня 15:00
Рубин
Казань, Россия
0:0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
15:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках товарищеского матча казанский «Рубин», вылетевший из Российской премьер-лиги, принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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