'45+2

Бакаев получил пас на ход в контратаке «Зенита». На правом углу штрафной один в один обыграл защитника в центр, но не успел пробить. Пришлось обыгрывать второго, но уже не только в центр, а еще и назад. Дальше Зелимхан скинул под удар набегавшему Сергееву, который пробил мимо дальней девятки из-под защитника. И тут же раздался свисток на перерыв.