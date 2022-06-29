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Спорт

Уверенный разгром: «Зенит» расправился с ЦСКА

«Зенит» одержал третью победу на Кубке PARI Премьер

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В рамках товарищеского предсезонного турнира PARI Премьер московский ЦСКА играл с петербургским «Зенитом». «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Кубок PARI Премьер.
Окончен
29 июня 20:00
ЦСКА
Москва
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
39' Сутормин
67' Сутормин
77' Мостовой
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм

39' Сутормин

2-й тайм

70' Лукин

56' Алип

67' Сутормин

77' Мостовой

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Крупно «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве в Кубке PARI Премьер. И хотя два из трех голов были забиты с пенальти, победа выглядит убедительной по игре и закономерной по счету. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+3

Финальный свисток фиксирует уверенную победу «Зенита».

'90+2

Мостовой пробил из штрафной с разворота с лета — мяч свалился.

'90+1

Ко второму тайму добавлено две минуты.

'90

Неуступчивый Заур Тарба получает желтую карточку за фол на Ярославе Федорове.

'89

4-14 по ударам. Полный перевес «Зенита».

'87

Передача на Ерохина в штрафную между двух. Александр был в убойной позиции, но не сумел перебросить бросившегося ему наперерез Торопа!

'85

Кравцов увлекся дриблингом на чужой половине поля и в итоге потерял мяч.

'83

После подачи углового мяч прилетел к забытому всеми Кравцову. Тот подработал и пробил, но Дивеев успел накрыть! А после подачи углового мяч снова прилетел в руки Торопу.

'82

Мостовой снова упал в штрафной ЦСКА, но на этот раз чисто выбил мяч Большаков. Угловой, а не пенальти.

'81

Мостовой оторвался от соперника по левому краю и сделал пас в штрафную на набегавшего туда Ерохина, но Тороп снова вышел и забрал, сыграв на опережении.

'79

Тороп сыграл на выходе и уверенно забрал мяч после подачи с левого фланга.

'77

ГООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 0:3! Мостовой покатил мяч в правый от себя угол, когда Тороп полетел в левый.

'76

Еще один пенальти в ворота ЦСКА. Заур Тарба сбил Ерохина после передачи Кругового. Тут тоже все очевидно. И даже без VAR.

'75

Илья Скроботов, Дмитрий Сергеев и Александр Сандрачук вышли у «Зенита» вместо Клаудиньо, Малкома и Алексея Сутормина.

'73

Армейцы высоко прессингуют, но никак не могут отобрать мяч у «Зенита».

'71

Матвей Лукин за фол против Малкома в центре поля получил желтую карточку.

'69

А еще у армейцев вышли Заур Тарба, Вадим Конюхов, Адольфо Гайч и Владислав Яковлев. Только Игорь Дивеев остался из начинавших матч.

'68

У ЦСКА замена: Матвей Лукин вышел вместо Георгия Щенникова.

'67

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Алексей Сутормин — 0:2! Уже с капитанской повязкой после ухода Кузяева оформляет дубль Сутормин. Пробил в правый от себя угол под самую штангу. Угадал Тороп, но вытащить было невозможно.

'66

ПЕНАЛЬТИ НАЗНАЧЕН! На повторах все очевидно.

'65

VAR проверяет столкновение Большакова с Мостовым в штрафной ЦСКА на пенальти!

'63

Кирилл Кравцов заменил у «Зенита» Ивана Сергеева.

'61

У «Зенита» пара замен: Зелимхана Бакаева поменял Андрей Мостовой, а Далера Кузяева сменил на поле Александр Ерохин.

'60

Проникающая передача в штрафную «Зенита» на Большакова, но тот к мячу немного не успел.

'58

Рикошет после удара Кругового привел у корнеру гостей. Тороп не слишком уверенно, но снял подачу кулаком.

'57

Неудачно угловой разыграли армейцы.

'57

Долго устанавливали стенку, за которой лег Бакаев. Пробил Большаков, который сумел обвести стенку и направить мяч почти в девятку — Одоевский отбил кулаками в красивом прыжке.

'55

Армейцы перехватили мяч на чужой половине поля, Заболотный протащил мяч к штрафной и отдал направо Багринцеву, но раздался свисток — Нуралы Алип сфолил на форварде на желтую карточку. Очень опасная точка.

'54

«Зенит» продолжает давить позиционно. Территория, как и в начале первого тайма, полностью под контролем питерцев.

'52

Опасная атака «Зенита». Клаудиньо в штрафной нашел Бакаева, тот обыграл, хоть и не совсем чисто, защитника, но бить мог только с правой. Замешкался и откинул назад Малкому, который с 17-ти метров попробовал перекинуть Торопа «парашютом», но перебросил и ворота.

'49

Малком пробил с левой, пытаясь обкрутить стенку, но попал в нее.

'48

Ермаков сбил Сутормина в правом полуфланге атаки «Зенита». Точка, с которой можно как подать, так и ударить. Малком и Клаудиньо у мяча.

'47

У «Зенита» после перерыва на поле появились Данил Круговой и Арсен Адамов. Заменили они Дугласа Сантоса и Дмитрия Чистякова. Капитанская повязка, которую нес на плече бразилец, перешла к Далеру Кузяеву. А еще Вендел вышел вместо Вильмара Барриоса.

'46

Замены произошли в перерыве. У ЦСКА четыре перестановки: Кирилл Большаков, Никита Ермаков и Эдуард Багринцев появились на поле после перерыва. Поле покинули Дмитрий Каптилович, Иван Обляков и Хорхе Карраскаль. Еще Владислав Тороп поменял Игоря Акинфеева.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

С довольно большим территориальным перевесом «Зенита» прошел первый тайм, но и у ЦСКА был хороший отрезочек, венцом которого стал момент Карраскаля. Однако в итоге питерцы смогли открыть счет. Надо отметить трио Бакаев — Клаудиньо — Малком, которое делает всю игру сегодня. Ждем второй тайм.

'45+2

Бакаев получил пас на ход в контратаке «Зенита». На правом углу штрафной один в один обыграл защитника в центр, но не успел пробить. Пришлось обыгрывать второго, но уже не только в центр, а еще и назад. Дальше Зелимхан скинул под удар набегавшему Сергееву, который пробил мимо дальней девятки из-под защитника. И тут же раздался свисток на перерыв.

'45+1

К первому тайму добавлена одна минута.

'44

Розыгрыш углового привел к повторному корнеру, а подача с него от Клаудиньо прилетела в руки Акинфееву.

'43

Малком подал в штрафную на набегавшего в быстрой атаке на ближнюю штангу Сергеева, но а угловой выбил защитник.

'41

«Зенит» продолжает давить. Правда, сейчас это давление привело к фолу прессинговавшего Гайича Бакаева в втааке.

'39

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Алексей Сутормин — 0:1! Очень красиво сыграли зенитовцы. Клаудиньо вошел в штрафную и дал мягкий пас Бакаеву. Тому было неудобно обрабатывать, но он сыграл очень технично. Потом был прострел, который в прыжке заблокировал Щенников. Мяч отскочил обратно к Зелимхану, и теперь он сделал зрячую передачу верхом в центр к линии штрафной, а набежавший Сутормин в касание дал влет в девятку! Акинфеев проводил мяч взглядом.

'37

Классно разыграли армейцы в быстрой атаке. Обляков обыграл в центре и отдал к штрафной в левый полуфланг на Карраскаля, который подработал под правую в центр и пробил низом — рядом с ближним углом! Это был настоящий момент!

'36

Малком классную разрезающую передачу между защитниками ЦСКА сделал в штрафную на ход Сергееву, но тот не смог подстроиться под мяч, и тот прикатился к Акинфееву.

'34

Малком подал на Сергеева, но тому не хватило роста, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

'31

Дуглас Сантос сыграл в стеночку с Клаудиньо и выполнил подачу в центр штрафной с левого фланга, а Сергеев пробил головой под перекладину. Но по центру — в руки Акинфееву.

'30

ЦСКА провел потенциально опасную атаку. Эджуке мог даже пробить, но сделал закидушку на дальнюю сторону штрафной, однако Зайнутдинов там до мяча не добрался.

'29

А теперь Бакаеву досталось в центре поля. Каптилович ему попал коленом в колено. Не сразу поднялся Зелимхан. Но все же игру продолжил.

'27

Долгой получилась пауза, потому что VAR проверял эпизод на предмет одиннадцатиметрового — нет пенальти. Заболотный тоже играет.

'25

ЦСКА перехватил мяч на чужой половине поля. Последовала подача Эджуке в штрафную. К мячу полетели Одоевский и Заболотный. Никто из них не сыграл. При этом форвард, которого подтолкнули в спину, врезался в локоть вратарю. И остался лежать. В итоге даже игру остановили. Но без фола.

'24

И тут же «Зенит» ответил своей позиционной атакой. Вернее, позиционным владением. Какой-то атакующей акции так и не случилось.

'22

Да, как-то в последние минуты территория перешла под контроль армейцев.

'20

Первую позиционную атаку провел ЦСКА, Бистрович подал в штрафную, но Дуглас Сантос выбил. Однако прямо на ногу тому же Бистровичу, который мощно зарядил издали — в сантиметрах над перекладиной!

'18

Немножко отодвинул игру от своих ворот ЦСКА. Но к воротам Одоевского при этом не придвинул.

'16

Бакаева затоптали на фланге, Дуглас Сантос подал штрафной, но защитники ЦСКА взяли воздух.

'15

Обляков пробил в атаке с ходу из-за штрафной, но попал ближайшего защитника.

'14

Подача с угла поля привела к удару, но не сразу. В итоге Клаудиньо получил мяч на углу штрафной и в фирменном стиле пытался закрутить с правой в дальний угол, однако попал в блок.

'13

Малком догнал и обработал на боковой линии мяч, пущенный на него закидушкой из глубины. Каптилович не позволил обыграть себя в лицевую, выбив на угловой.

'11

Дальний и совсем неточный удар Барриоса по воротам Акинфеева.

'10

Малком сделал подачу в штрафную на Бакаева, до Зелимхана мяч не дошел, в итоге на подборе на линии штрафной сыграл Клаудиньо. Бразилец развернулся на 360 градусов «марсельской рулеткой» и пробил из-под защитника низом в ближний угол. Мяч и так шел мимо створа, так еще и попал в ногу Сергееву.

'8

«Зенит» много держит мяч под контролем. Армейцы стараются обозначать активность в обороне, но пока не слишком усердствуют.

'6

Атака армейцев левым флангом. Карраскаль в касание делал прострельную передачу низом, но она не прошла.

'5

Дуглас Сантос перед штрафной перевел направо, но последовал перехват. Однако контратаки не случилось — ее оперативно мелким фолом остановил Кузяев.

'3

Малком подал в штрафную, Акинфеев вышел вперед и выбил кулаком, после чего в него врезался бежавший сбоку на мяч Бакаев. Впрочем, голкипер не пострадал совсем, а новичку «Зенита» потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя.

'2

«Зенит» разыграл с центра поля и сразу же забрал мяч под контроль. Первая позиционная атака закончилась навесом с левого фланга, но там защитники справились.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

20:00

«Зенит» успел одержать в этом турнире две победы, правда, и «Пари НН», и «Сочи» были обыграны по пенальти. Таким образом, у сине-бело-голубых четыре очка, у обыгранных ими соперников — по одному. ЦСКА вступает в борьбу сегодня.

19:55

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Малком, Сергеев.

19:50

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов, Бистрович, Карраскаль, Обляков, Эджуке, Заболотный.

19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча PARI Премьер между ЦСКА и «Зенитом».

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