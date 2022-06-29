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Спорт

Первая победа Абаскаля: «Спартак» не дал «Балтике» совершить камбэк

«Спартак» обыграл «Балтику» в контрольном матче в Тарасовке

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» в товарищеском матче. Это был второй матч красно-белых под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля и шанс одержать первую победу при новом наставнике. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Окончен
29 июня 17:00
Спартак М
Москва, Россия
4' Игнатов
8' Промес
35' Промес
3 : 2
Балтика
Калининград, Россия
59' Казаев
79' Остойич
Стадион «Тарасовка», Черкизово
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм

4' Игнатов 8' Промес

16' Хлусевич

35' Промес

2-й тайм

69' Литвинов

75' Маслов

59' Казаев 63' Радмановац

79' Остойич

Трансляция
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Матч окончен

Московский «Спартак» одержал победу в первом открытом товарищеском матче при Гильером Абаскале, переиграв в Тарасовке «Балтику». На три мяча хозяев в первом тайме гости во втором ответили двумя точными ударами, между которыми «Спартак» еще и не реализовал пенальти. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Подача Классена с углового, мяч выносят защитники, и раздается финальный свисток.

'90+3

А Классен решил пробить и попал в створ! Карякин отбил на угловой.

'90+3

Кашчелан сфолил справа от своей штрафной. Классен будет подавать.

'90+1

Кленкин перекинул стенку, но попал прямо в руки Максименко.

'90

Фол Руслана Литвинова прямо перед штрафной дает «Балтике» шанс сравнять счет.

'89

Классная атака. Заброс из глубины рванувшему за спины защитникам «Блатики» Владиславу Шитову. Офсайда нет, форвард обработал мяч и ударил примерно с шести метров, запустив мяч в небеса!

'87

Упал темп игры совсем. Все устали, да и жарко.

'85

Леон Классен провел какое-то время на газоне, поднялся сейчас, прихрамывая. Фола не было зафиксировано.

'82

Первый корнер приводит к повторному. Снова Кленкин на раздаче. И опять его партнер добирается до мяча, но тот от головы взмывает вверх и по высокой дуге падает в руки Максименко.

'80

Еще момент у «Балтики»! Передача на форварда в штрафную, и лишь подкат Маслова не пускает мяч в створ. Будет угловой.

'79

ГООООООООООООООООООООЛ! Иван Остойич — 3:2! Кленкин выполнил подачу со штрафного с фланга, а Остойич перевисел Кофрие и ударом головой заставил во второй раз в игре капитулировать Максименко!

'77

То ли подача, то ли удар со штрафного — Максименко в прыжке вперед выбил кулаками.

'76

Павел Маслов получил желтую карточку за фол на сопернике на левом фланге атаки гостей.

'76

Без фола остановили прорыв Зиньковского на дриблинге по левому флангу.

'74

Ничего интересного не происходит, хотя борьба не прекращается. Ее много.

'73

Возобновилась игра.

'71

Водопой объявил арбитр.

'70

Кленкин выполнил угловой, но Максименко сыграл на выходе и кулаком выбил из штрафной.

'68

Голкипер «Балтики» отразил удар Руслана Литвинова «щечкой» в дальний угол.

'67

Сразу же с паса Маркитесова Шитов пошел в дриблинг в штрафной и получил сзади по ногам — ПЕНАЛЬТИ!

'65

Замены у «Балтики»: Даниил Кленкин вступил в игру, Никита Маляров вышел.

'66

Владислав Шитов и Дмитрий Маркитесов вместо Квинси Промеса и Даниила Хлусевича.

'64

Перекидывал стенку Квинси, но мяч задел защитника и ушел на угловой. А тот ни к чему интересному не привел.

'63

Промес здорово пошел в дриблинг и был сбит Николой Радмановацем прямо перед штрафной — желтая карточка и шикарная ударная точка.

'62

Надавил сейчас снова «Спартак», причем явно добавили интенсивности в свои действия подопечные Абаскаля.

'59

ГООООООООООООООООЛ! Ян Казаев — 3:1! Неточным ударом Зиньковского закончилась атака красно-белых, «Балтика» быстро разыграла мяч от ворот, Казаев получил уже на чужой половине, продвинулся вперед почти к штрафной и классно выстрелил. Максименко не допрыгнул, а мяч ударился в перекладину и отскочил за линию!

'58

Чтобы было понятно, расстановка красно-белых сейчас выглядит так: Максименко — Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен — Жигулев, Литвинов, Пруцев — Хлусевич, Зиньковский — Промес.

'57

Замены у «Спартака»: Руслан Литвинов вместо Наиля Умярова, Павел Маслов вместо Романа Зобнина, Данил Пруцев вместо Даниила Денисова, и Илья Жигулев вступил в игру вместо Георгия Джикия.

'55

Довольно большое территориальное преимущество у спартаковцев по-прежнему. В этом плане перерыв и замены ничего не поменяли.

'52

Зиньковский обработал мяч и сделал пас на Промеса, но тому мяч попал в пятку, и, разворачиваясь, Квинси потерял равновесие. Мог чуть ли не на рандеву с вратарем убежать.

'51

После ухода Соболева Промес стал действовать на острие атаки.

'50

Теперь спартаковский угловой. И с правого фланга подал Промес. Мяч перелетел защитнкиов, и Умяров пробил ногой в прыжке с лета — в руки голкиперу.

'49

Удар Осипова головой после подачи корнера не попадает в ближний угол.

'49

Дальний удар на угловой перевел Максименко!

'48

Спартаковцы сразу же загрузили мяч в атаке в штрафную, но подача вышла неточной.

'46

Много замен сделали команды. У «Спартака» в воротах теперь Александр Максименко, по краям обороны Николай Рассказов и Леон Классен, Максимилиано Кофрие заменил Никиту Чернова, а Антон Зиньковский вступил в игру вместо Александра Соболева. Кстати, Рассказов поменял Михаила Игнатова, а Даниил Хлусевич поднялся выше в атаку. Классен поменял Мацея Рыбуса, само собой.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерывй

Прямо совсем легко для красно-белых сложился первый тайм этого домашнего товарищеского матча. «Балтика» быстро пропустила два, ничего не показала в атаке, а потом пропустила еще и третий. Посмотрим, что будет во второй половине. Наверняка мы увидим много замен.

'45+3

Все, свисток на перерыв отправляет команды отдохнуть.

'45+1

Пробил все-таки Промес, но попал в игрока в стенке. Тот принял мяч головой и упал. Снова врачи на поле.

'45

Штрафной заработал «Спартак». Точка вполне ударная. У мяча Промес и Умяров.

'43

Рыбус после паса Промеса попробовал прокинуть мимо защитника, но просчитался. Пошла контратака 3 в 3. Ее притормозил Умяров. Все равно все закончилось ударом, но неопасным.

40

Соболев решился на дальний удар. Вышло плотно, но все же немного неточно.

'39

Невысок темп, но «Спартак» все очень уверенно контролирует. Практически без работы Селихов.

'35

ГОООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 3:0! Промес добежал с мячом до штрафной и отдал направо Соболеву, который низом покатил в район дальней штанги. Оттуда в упор бил набежавший Игнатов, однако голкипер бросился навстречу и отразил. Только прямо на Промеса, который и добил в пустые.

'33

Теперь Промес сделал пас назад Рыбусу, и уже тот подал, но снова без удара.

'33

Теперь уже Соболев заработал угловой для красно-белых. Снова Промес выполнил подачу, снова было напряженно, но опять никто не ударил. А после повторного навеса Хлусевича с другого фланга, защитники вынесли на повторный корнер.

'31

С левого фланга «Балтика» подала угловой. Мяч попал в ворота от рук Селихова, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

'29

Георгий Джикия присел на газон. Врачи с заморозкой сразу выскочили на поле. С Селиховым столкнулся капитан «Спартака». Но все с ним уже в порядке.

'26

Возобновилась игра.

'2

Фол на Зобнине на спартаковской половине поля стал неким водоразделом — перерыв на водопой объявил арбитр.

'24

Очень было близко к опасному моменту после подачи Промеса с угла поля, но никто так и не пробил.

'23

Рыбус неплохой навес выполнил в штрафную на Соболева. Защитник опередил. Угловой для красно-белых.

'22

Подача в штрафную после розыгрыша штрафного пришла в руки Селихову, тот запустил опаснейшую контратаку, и только отчаянный подкат Максима Кузьмина остановил выход Промеса один на один. Чисто сыграно.

'21

Лазарев на дриблинге заработал фол под подачу на фланге на чужой половине поля, а главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич попросил своего подопечного стоять на ногах.

'18

Игнатов красиво обыграл недалеко от штрафной соперника и пробил с правой — мимо створа. 5-1 по ударам.

'17

После розыгрыша штрафного и подачи Кузьмина из глубины мяч прилетел точно в руки Селихову.

'16

Жеский фол Даниила Хлусевича в подкате на Лазареве — желтая карточка, первая в матче.

'15

Умяров уже в игре. Все в порядке с Наилем.

'15

Пока Умяров с пакетом льда шагал за бровкой, «Балтика» подала угловой. Сразу двое калининградцев пытались нанести по очереди удар через себя. До мяча добирались, но направить его к воротам не получилось ни у одного, ни у другого.

'14

Сразу же активно Руслан Литвинов принялся разминаться.

'13

Вынося мяч после прострела с фланга, Рыбус попал мячом в лицо Наилю Умярову. Будет угловой, а спартаковцу оказывают помощь врачи.

'12

Перехватил в центре поля неосторожный пас Соболев и сразу же попробовал вывести один на один Промеса пасом на ход. У защитника все же было преимущество, и он его использовал.

'10

Безоговорочно доминируют спартаковцы на поле в эти минуты.

'8

ГООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 2:0! Даниил Хлусевич сделал подачу в штрафную с правого фланга. Высоко выпрыгнувший Александр Соболев до мяча головой не дотянулся, а вот набежавший вторым темпом Квинси Промес головой же пробил мимо голкипера точно в угол!

'6

Красно-белые разыграли угловой, но в итоге только заработали аут.

'5

Зобнин классно притащил мяч в штрафную слева, отдал в центр Соболеву, тот дальше на Промеса. Квинси выдержал паузу, убрав так защитника, но голкипер снова спас после удара голландца!

'4

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Михаил Игнатов — 1:0! Соболев отпасовал на Игнатова в правый полуфланг, а тот переложил мяч под левую и из-за штрафной пробил аккурат под самую дальнюю штангу, эффектно обведя своим выстрелом голкипера.

'3

Момент! Спартаковцы после аута на чужой половине поля классно проатаковали. Денисов сыграл на Игнатова, а тот фактически вывел Промеса на рандеву с вратарем, но голкипер «Балтики» потащил удар, а добить набежавшему партнеру Квинси не позволили защитники.

'3

Пока идет разведка. Спартаковцы больше контролируют мяч, но в основном на своей половине поля, потому что «Балтика» давит.

'2

Состав московского «Спартака»:

Селихов — Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус — Умяров, Денисов, Зобнин — Игнатов, Промес — Соболев.

'1

Поеееееееехали! Матч начался.

16:50

Первый товарищеский матч «Спартака» при Гильером Абаскале прошел против владикавказской «Алании» и завершился вничью — 2:2. Но та игра была в закрытом режиме, а сегодняшняя встреча доступна для зрителей. При этом игра пройдет на базе красно-белых в Тарасовке.

16:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию товарищеского матча между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой».

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