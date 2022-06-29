Московский «Спартак» одержал победу в первом открытом товарищеском матче при Гильером Абаскале, переиграв в Тарасовке «Балтику». На три мяча хозяев в первом тайме гости во втором ответили двумя точными ударами, между которыми «Спартак» еще и не реализовал пенальти. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Классная атака. Заброс из глубины рванувшему за спины защитникам «Блатики» Владиславу Шитову. Офсайда нет, форвард обработал мяч и ударил примерно с шести метров, запустив мяч в небеса!
Леон Классен провел какое-то время на газоне, поднялся сейчас, прихрамывая. Фола не было зафиксировано.
Первый корнер приводит к повторному. Снова Кленкин на раздаче. И опять его партнер добирается до мяча, но тот от головы взмывает вверх и по высокой дуге падает в руки Максименко.
Еще момент у «Балтики»! Передача на форварда в штрафную, и лишь подкат Маслова не пускает мяч в створ. Будет угловой.
ГООООООООООООООООООООЛ! Иван Остойич — 3:2! Кленкин выполнил подачу со штрафного с фланга, а Остойич перевисел Кофрие и ударом головой заставил во второй раз в игре капитулировать Максименко!
Сразу же с паса Маркитесова Шитов пошел в дриблинг в штрафной и получил сзади по ногам — ПЕНАЛЬТИ!
Перекидывал стенку Квинси, но мяч задел защитника и ушел на угловой. А тот ни к чему интересному не привел.
Промес здорово пошел в дриблинг и был сбит Николой Радмановацем прямо перед штрафной — желтая карточка и шикарная ударная точка.
Надавил сейчас снова «Спартак», причем явно добавили интенсивности в свои действия подопечные Абаскаля.
ГООООООООООООООООЛ! Ян Казаев — 3:1! Неточным ударом Зиньковского закончилась атака красно-белых, «Балтика» быстро разыграла мяч от ворот, Казаев получил уже на чужой половине, продвинулся вперед почти к штрафной и классно выстрелил. Максименко не допрыгнул, а мяч ударился в перекладину и отскочил за линию!
Чтобы было понятно, расстановка красно-белых сейчас выглядит так: Максименко — Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен — Жигулев, Литвинов, Пруцев — Хлусевич, Зиньковский — Промес.
Замены у «Спартака»: Руслан Литвинов вместо Наиля Умярова, Павел Маслов вместо Романа Зобнина, Данил Пруцев вместо Даниила Денисова, и Илья Жигулев вступил в игру вместо Георгия Джикия.
Довольно большое территориальное преимущество у спартаковцев по-прежнему. В этом плане перерыв и замены ничего не поменяли.
Зиньковский обработал мяч и сделал пас на Промеса, но тому мяч попал в пятку, и, разворачиваясь, Квинси потерял равновесие. Мог чуть ли не на рандеву с вратарем убежать.
Теперь спартаковский угловой. И с правого фланга подал Промес. Мяч перелетел защитнкиов, и Умяров пробил ногой в прыжке с лета — в руки голкиперу.
Много замен сделали команды. У «Спартака» в воротах теперь Александр Максименко, по краям обороны Николай Рассказов и Леон Классен, Максимилиано Кофрие заменил Никиту Чернова, а Антон Зиньковский вступил в игру вместо Александра Соболева. Кстати, Рассказов поменял Михаила Игнатова, а Даниил Хлусевич поднялся выше в атаку. Классен поменял Мацея Рыбуса, само собой.
Прямо совсем легко для красно-белых сложился первый тайм этого домашнего товарищеского матча. «Балтика» быстро пропустила два, ничего не показала в атаке, а потом пропустила еще и третий. Посмотрим, что будет во второй половине. Наверняка мы увидим много замен.
Пробил все-таки Промес, но попал в игрока в стенке. Тот принял мяч головой и упал. Снова врачи на поле.
Рыбус после паса Промеса попробовал прокинуть мимо защитника, но просчитался. Пошла контратака 3 в 3. Ее притормозил Умяров. Все равно все закончилось ударом, но неопасным.
ГОООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 3:0! Промес добежал с мячом до штрафной и отдал направо Соболеву, который низом покатил в район дальней штанги. Оттуда в упор бил набежавший Игнатов, однако голкипер бросился навстречу и отразил. Только прямо на Промеса, который и добил в пустые.
Теперь уже Соболев заработал угловой для красно-белых. Снова Промес выполнил подачу, снова было напряженно, но опять никто не ударил. А после повторного навеса Хлусевича с другого фланга, защитники вынесли на повторный корнер.
С левого фланга «Балтика» подала угловой. Мяч попал в ворота от рук Селихова, но арбитр зафиксировал фол в атаке.
Георгий Джикия присел на газон. Врачи с заморозкой сразу выскочили на поле. С Селиховым столкнулся капитан «Спартака». Но все с ним уже в порядке.
Фол на Зобнине на спартаковской половине поля стал неким водоразделом — перерыв на водопой объявил арбитр.
Очень было близко к опасному моменту после подачи Промеса с угла поля, но никто так и не пробил.
Рыбус неплохой навес выполнил в штрафную на Соболева. Защитник опередил. Угловой для красно-белых.
Подача в штрафную после розыгрыша штрафного пришла в руки Селихову, тот запустил опаснейшую контратаку, и только отчаянный подкат Максима Кузьмина остановил выход Промеса один на один. Чисто сыграно.
Лазарев на дриблинге заработал фол под подачу на фланге на чужой половине поля, а главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич попросил своего подопечного стоять на ногах.
Игнатов красиво обыграл недалеко от штрафной соперника и пробил с правой — мимо створа. 5-1 по ударам.
Пока Умяров с пакетом льда шагал за бровкой, «Балтика» подала угловой. Сразу двое калининградцев пытались нанести по очереди удар через себя. До мяча добирались, но направить его к воротам не получилось ни у одного, ни у другого.
Вынося мяч после прострела с фланга, Рыбус попал мячом в лицо Наилю Умярову. Будет угловой, а спартаковцу оказывают помощь врачи.
Перехватил в центре поля неосторожный пас Соболев и сразу же попробовал вывести один на один Промеса пасом на ход. У защитника все же было преимущество, и он его использовал.
ГООООООООООООООООООООЛ! Квинси Промес — 2:0! Даниил Хлусевич сделал подачу в штрафную с правого фланга. Высоко выпрыгнувший Александр Соболев до мяча головой не дотянулся, а вот набежавший вторым темпом Квинси Промес головой же пробил мимо голкипера точно в угол!
Зобнин классно притащил мяч в штрафную слева, отдал в центр Соболеву, тот дальше на Промеса. Квинси выдержал паузу, убрав так защитника, но голкипер снова спас после удара голландца!
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Михаил Игнатов — 1:0! Соболев отпасовал на Игнатова в правый полуфланг, а тот переложил мяч под левую и из-за штрафной пробил аккурат под самую дальнюю штангу, эффектно обведя своим выстрелом голкипера.
Момент! Спартаковцы после аута на чужой половине поля классно проатаковали. Денисов сыграл на Игнатова, а тот фактически вывел Промеса на рандеву с вратарем, но голкипер «Балтики» потащил удар, а добить набежавшему партнеру Квинси не позволили защитники.
Пока идет разведка. Спартаковцы больше контролируют мяч, но в основном на своей половине поля, потому что «Балтика» давит.
Состав московского «Спартака»:
Селихов — Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус — Умяров, Денисов, Зобнин — Игнатов, Промес — Соболев.
Первый товарищеский матч «Спартака» при Гильером Абаскале прошел против владикавказской «Алании» и завершился вничью — 2:2. Но та игра была в закрытом режиме, а сегодняшняя встреча доступна для зрителей. При этом игра пройдет на базе красно-белых в Тарасовке.