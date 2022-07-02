02 июля 2022, 17:00 Спорт Главный матч лета: «Спартак» на легендарной базе в Тарасовке переиграл «Енисей» Футбол. Контрольный матч. «Спартак» разгромил «Енисей». Андрей Черников

close 100% Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Московский «Спартак» играл с красноярский «Енисеем» в рамках подготовки к матчу за Суперкубок России против петербургского «Зенита». Красно-белые победили со счетом 3:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи Окончен 02 июля 17:00 Спартак М Москва, Россия 31' Промес 56' Соболев 74' Хлусевич 3 : 0 Енисей Красноярск, Россия Стадион «Тарасовка», Черкизово Главный судья: