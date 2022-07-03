Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Женская теннисная ассоциация наказала организаторов британских... 07:02
Депутат Морозов назвал агрессией против России передачу Украине... 07:02
В России в несколько раз увеличилось число продаваемых... 06:51
Авербух рассказал о постановке новой программы... 06:40
Данчиков: РФ будет быстрее находить направления, где можно снизить... 06:36
«Ростех»: РФ готова поставить дополнительные техкомплекты Индии... 06:25
Экс-тренер сборной России Плющев сравнил ситуацию голкипера Федотова... 06:19
До 32°C тепла и переменная облачность ожидается в Москве... 06:15
После «вписки» в Москве изнасилованная девушка была... 06:09
Минфин РФ предложил уменьшить на 1,6 трлн рублей бюджеты... 06:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Чемпионская битва: «Зенит» в Сочи обыграл «Црвену Звезду»

«Зенит» с минимальным счетом одолел «Црвену Звезду» в товарищеском матче

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»
В Сочи на стадионе «Фишт» завершилась товарищеская встреча между петербургским «Зенитом» и «Црвеной Звездой» из Белграда. Со счетом 2:1 сильнее оказались подопечные Сергея Семака. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Окончен
03 июля 20:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
53' Мостовой
74' Кассьерра
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
80' Катаи
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

32' Драгович

2-й тайм

53' Мостовой

74' Кассьерра

80' Катаи

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:00

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

'90+5

И на этом все! С минимальным счетом чемпион России обыгрывает чемпиона Сербии!

'90+3

Кассьерра запрессинговал голкипера «Црвены Звезды», но Борян не ошибся и сохранил мяч для своей команды.

'90

К основному времени второго тайма добавлено четыре минуты.

'89

Илья Скроботов выходит на поле вместо Нуралы Алипа.

'87

Вендел подобрал мяч после розыгрыша углового у своих ворот, но убежать вперед не смог — сразу три защитника белградской команды смогли взять в коробочку оппонента.

'84

Николас Станкович вышел вместо Кингса Кангвы.

'83

Мирко Иванич наносит классный удар с угла штрафной, заставив Кержакова выпрыгнуть изо всех сил!

'80

ГОООООООООООООООООЛ! Катаи сокращает отставание своей команды в счете благодаря классному удару с лета в дальний угол! Отдал ему голевую проникающую передачу Мирко Иванич! 2:1!

'78

Александр Сандрачук вышел вместо Андрея Мостового!

'77

Удар Кузяева спиной отразил защитник гостей.

'75

Забрали под свой контроль петербуржцы мяч, стараясь найти слабые места в оборонительных построениях сербов.

'74

ГООООООООООООЛ! Маттео Кассьерра открывает счет забитым голом за свою новую команду, завершая великолепную контратаку своей команды! А ассистировал ему Вендел! 2:0!

'73

Николич появился вместо Срнича у «Звезды».

'71

Двойная замена у «Зенита»: Кассьерра вышел вместо Сергеева, Ерохин вместо Клаудиньо!

'69

Адамов сейчас оказался на острие разящей контратаки в исполнении «Зенита», но покатил мяч чуть левее! Обидный момент!

'67

Половина второго тайма позади. Гораздо интереснее сейчас смотрятся номинальные хозяева поля, они атакуют быстрее и гораздо опаснее.

'65

Павков и Мустафа ушли у «Црвены Звезды», Катаи и Набуан вышли.

'63

Тройная замена у «Зенита»: Дуглас Сантос, Чистяков и Сутормин уступили место Ловрену, Адамову и Круговому.

'60

Двойная замена у «Црвены Звезды»: Пиччини и Букари уступили место на поле Иваничу и Родичу соответственно.

'58

Дуглас Сантос ситуативно оказался на позиции центрального нападающего и выбил мяч после прострела с левого края.

'55

Кангва попал ногой по руке Кузяеву, Далер обращается к главному арбитру сегодняшней игры Павлу Кукуяну с просьбой наградить оппонента желтой карточкой, однако арбитр непреклонен.

'53

ГОООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой забивает мяч после выигранного подбора! Подхватил он мяч, который отбил Борян после удара Клаудиньо, сделал два обманных движения и с правой ноги закрутил мяч в дальний угол! 1:0!

'52

Клаудиньо отыгрался в стенку с Мостовым и пробил с ходу без запаха практически — Борян поймал мяч в руки.

'49

Три замены у «Зенита» состоялись в перерыве: вместо Одоевского, Бакаева и Малкома вышли Кержаков, Кузяев и Вендел.

'47

Теряют мяч футболисты «Црвены Звезды» в центре поля — подхвативший его Клаудиньо попробовал поразить ворота соперников метров с 50-ти, однако не попал в створ.

21:10

Второй тайм начался!

'45

Ничего не добавляет к основному времени первого тайма главный арбитр встречи, отправляя команды в раздевалку. 0:0 — перерыв!

'44

Рубит Зелимхан в подкате Кангву сейчас. Нужно срочно прийти в себя россиянину, не то есть риск оставить свою команду в меньшинстве.

'43

Теперь Бакаев подталкивает Мустафу в спину. Начинает психовать полузащитник «Зенита».

'41

Зелимхан Бакаев подталкивает в спину Александара Друговича.

'38

Классный удар нанес Букари метров с 20-ти, но зенитовцы действуют надежно на линии штрафной.

'35

Осман Букари пробил мимо.

'32

Александар Драгович получает предупреждение за срыв атаки.

'30

Удар Милана Павкова оказался заблокирован.

'28

Пиччини прострелил на Ибраима Мустафу с правого фланга, однако ганскому форварду не удалось попасть в створ ворот!

'27

Головой Милан Борян прервал длинную передачу Дугласа Сантоса в направлении Клаудиньо.

'25

Кангва оказывается на газоне после столкновения в центре поля.

'23

Успокоилась игра на экваторе первого тайма, чуть чаще мяч держат сербы, однако с точки зрения качества атак преимущество все же у «Зенита».

'20

Мостовой очень активен на своем фланге, ищет шансы для ударов, но пока получается не слишком точно у него.

'18

Боковыми ножницами попробовал пробить Сантос после подачи Мостового — получилось частично.

'16

Кангва треснул Клаудиньо по левой ноге. Довольно грубо играют футболисты обеих команд, несмотря на товарищеский статус встречи.

'14

Сергеев схватил за футболку Эраковича, судья зафиксировал нарушение правил.

'12

Драгович подкараулил ошибку Барриоса, но не смог попасть в створ с линии штрафной.

'10

Малком попал шипами в голеностоп Гобеличу, штрафной в пользу сербской команды.

'7

Гобелич нанес дальний удар — мяч прошелся мимо правой стойки ворот.

'5

Первый угловой в исполнении белградской команды получился не очень удачным, Клаудиньо выбил мяч из пределов штрафной площади.

'3

Стартовые минуты игры остаются за гостями.

20:05

Игра началась! Поехали!

19:55

«Црвена Звезда» выйдет на игру в таком составе:

close
100%
19:50

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Деян Ловрен, Илья Скроботов, Арсен Адамов, Данил Круговой, Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев, Кирилл Кравцов, Александр Сандрачук, Дмитрий Сергеев, Матео Кассьерра.

19:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию товарищеского матча между петербургским «Зенитом» и «Црвеной Звездой».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 130-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 130-й день
В Хургаде закрывают все пляжи: найдено тело еще одной жертвы нападения акулы
В Египте расследуют второй случай гибели человека после атаки акулы в районе Хургады
«3 июля — новый День Победы». Глава ЛНР Пасечник заявил об «освобождении в исторических границах»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики
WP: военные США обеспокоены ростом числа «провокаций» РФ и Ирана на Ближнем Востоке
Премьер Австралии Альбанезе объявил о выделении Украине $74 млн военной помощи
Глава МИД Литвы Ландсбергис сообщил о начале сокращения транзита в Калининград с апреля
Welt: для Польши стал «тяжелым ударом» отказ ЕС выделить €35 млрд из «ковидного» фонда
Новости
Женская теннисная ассоциация наказала организаторов британских турниров за недопуск россиянок
Депутат Морозов назвал агрессией против России передачу Украине спутниковых снимков от США
В России в несколько раз увеличилось число продаваемых агентств недвижимости
Авербух рассказал о постановке новой программы для Щербаковой
Данчиков: РФ будет быстрее находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес
«Ростех»: РФ готова поставить дополнительные техкомплекты Индии для модернизации Су-30МКИ
Экс-тренер сборной России Плющев сравнил ситуацию голкипера Федотова с шапито
Все новости
Что может случиться с машиной из-за жары
Какие неисправности автомобиля проявляются в жаркую погоду
«Дискуссии об «ампутации ног» ядерной триады в США сошли на «нет»
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал о рисках развития ядерного конфликта
«Им не поздоровится». Реакция Москвы на обстрелы Белгорода и Курска
СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода украинскими военными
Умер актер Сергей Сосновский
Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил...
«Очень странные дела — 4»: кошмар на улице Дафферов
Рецензия на четвертый сезон сериала «Очень странные дела»
«Не стоит ждать эффекта от крема за 500 рублей». Чем намазаться, чтобы похудеть
Поможет ли крем для тела стать стройнее? Спросили у врачей
Тому Крузу — 60
«Сегодня ночью папы не стало». Что известно о деле физика Колкера
Умер новосибирский ученый Колкер, арестованный по делу о госизмене
«Быть музыкантом — как быть врачом»: интервью со звездой «Голоса» SHAMAN
Финалист «Голоса» SHAMAN назвал фальшивыми и циничными российские музыкальные шоу
История маньяка-дальнобойщика из Орска, которого ищет Интерпол
Как примерный семьянин и аккуратный водитель стал особо опасным преступником
Тест: что вы знаете о НАТО
Самые интересные факты о Североатлантическом альянсе
Снять стресс и разбогатеть: как в России развиваются лотереи и зачем они нужны
Лотереи переходят в цифру и конкурируют с другими цифровыми развлечениями
«Гостеприимная» родня потребовала оплатить еду, электричество и даже стиральный порошок»
Менеджер из Москвы пожаловалась на жадность сестры, у которой гостила с детьми

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+