04 июля 2022, 20:00
Спорт
Игра экспериментальным составом: ЦСКА принимает «Пари НН» на Кубке PARI Премьер. LIVE
Во время матча среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Нижний Новогород» (Нижний Новгород), 5 марта 2022 года
Александр Вильф/РИА «Новости»
В предпоследнем матче Кубка PARI Премьер московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимает гостей — «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Кубок PARI Премьер.
1-й тайм
04 июля 20:00
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья:
'26
Корнюшин жестко встретил Зайнутдинова, но главный арбитр игры Ян Бобровский от демонстрации карточки отказался.
'25
Заболотный запрыгнул на Кирилла Александрова, штрафной удар.
'23
Перерыв на водопой у нас в середине первого тайма!
'22
Сулейманов пробил с линии штрафной, мяч заблокировал кто-то из защитников ЦСКА.
'19
ГООООООООООООООООЛ! И тут же гол забивают нижегородцы! Кирилл Гоцук забивает третий мяч на турнире, замыкая головой фланговый навес со стандарта! 0:1 — «Пари НН!»
'17
Классно атакуют обе команды, должна получится результативной сегодняшняя игра!
'15
Антон Заболотный оказывается в офсайде.
'14
Милсон выбивает мяч после розыгрыша углового.
'11
Армейцы атакуют преимущественно правым флангом, очень активен Гайич, который в прошлой атаке прокинул мяч между ног сопернику.
'8
Прорыв Берковского по флангу был прерван в районе центральной линии.
'5
Гоцук выбивает мяч из штрафной после подачи Гайича.
'4
Хесус Медина получает удар по ноге от Юлдошева, штрафной исполнят хозяева.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за нижегородцами.
19:55
Состав «Пари НН»: Гойло, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Гоцук, Корнюшин, Майга, Калинский, Берковский, Милсон, Сулейманов.
19:50
Состав ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Большаков, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Ермаков, Медина, Заболотный.
19:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Кубка PARI Премьер между ЦСКА и «Пари НН».
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