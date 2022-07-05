Очень убедительную викторию в матче против «Рубина», который практически все игровое время провел в обороне. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Только что появившийся на замену Иван Зазвонкин классным пасом нашел в штрафной «Рубина» Тюкавина, и Грицаенко сфолил на Константине — ПЕНАЛЬТИ!
Бакаев здорово навесил с левого фланга, а вышедший сразу после перерыва Артем Попов на сантиметры не дотянулся головой до мяча. Было опасно.
Интересно, что, по договоренности тренеров, матч будет доигран в полных составах. Ярослав Гладышев у «Динамо» и Даниил Моторин у «Рубина» сейчас появятся на поле.
Ого! ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ! Очень грубо Валерий Чуперка пошел в подкат против Дениса Макарова. Тот вскочил и в возмущении начал толкаться, на что оппонент ответил ударом! Не попал как следует, но всего этого хватило, чтобы обслуживающий встречу Павел Шадыханов показал две прямые красные карточки!
Лещуку досталось в воздухе. Голкипер пошел на мяч после подачи Бакаева со штрафного. В итоге неудачно приземлился, но уже все в порядке. Продолжит игру динамовский вратарь.
Макаров мог пробить после скидки Паршивлюка, но доработавшие назад защитники «Рубина» ликвидировали угрозу и не позволили ударить.
«Рубин» практически только обороняется. Реально видно, что команда РПЛ играет с коллективом из Олимп-ФНЛ. Хотя фактически все казанцы играли в РПЛ.
У «Рубина» много замен уже было. Точно на поле Виталий Лисакович, Солтмурад Бакаев и Кирилл Косарев.
Динамовцы продолжают атаковать. Подопечные Йокановича достаточно долго готовят атакующие акции позиционно. Дело еще и в том, что «Рубин» не прессинует.
Опять работает связка Макарова с Гагнидзе. После передачи Луки Денис включил перед штрафной свой фирменный дриблинг и заработал на себе фол.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Денис Макаров — 1:0! В одной из очередных атак динамовцев Гагнидзе отпасовал перед штрафной на Макарова, который шикарнейшим ударом уложил мяч в девятку.
Сразу же подача в штрафную «Рубина» от начавших с центра поля динамовцев. Там упал Макаров, но нет пенальти.
Не самый яркий, но вполне рабочий первый тайм. Преимуществом в нем довольно явно владели динамовцы. Вылилось оно в бесчисленное количество угловых, после одного из которых последовал удар головой в штангу. Но на табло к перерыву нули. Отдыхаем и ждем вторую половину.
Отбился «Рубин» после этого углового, хотя там могло быть попадание в руку защитнику казанцев. Но пенальти нет.
Очередная подача Фомина привела после сутолоки в штрафной к удару Смолова ногой в упор — заблокировали. Очередной угловой.
Еще одна динамовская контратака после перехвата в центре поля. Грулев оказался в штрафной с мячом, но не смог обыграть соперника один в один, заработав очередной угловой.
Самошников, который играет с капитанской повязкой, прорвался и заработал первый угловой «Рубина». Но удара не последовало, а случилась контратака, в результате которой Грицаенко в последний момент смог помешать Гагнидзе ударить в касание. Теперь будет угловой для «Динамо».
Пытавшийся остановить принявшего мяч Гагнидзе Даркой Йевтич упал, схватился за ногу и тут же позвал врачей!
ШТАНГА! Спасает каркас «Рубин» после подачи углового от Фомина и удара головой от Бальбуэна! Дюпин отчаянно прыгнул, но не дотянулся.
«Динамо», кстати, сегодня утром сыграло матч со своей второй командой и выиграло со счетом 6:1. Но игравшие в той встрече сейчас в запасе.
Снова мяч под контролем у «Динамо», но атакующих акций нет ни от одного, ни от другого соперника.
Молния над Новогорском сейчас сверкнула. «Рубин» пытается раскачать оборону хозяев, но вяло и безуспешно пока.
Немного в центре поля застряла игра сейчас. «Динамо» по-прежнему давит и имеет некоторое территориальное преимущество, но мяч все лучше и лучше держится у казанцев.
Фомин отработал назад и сфолил на Макарове в довольно опасном подкате в центре поля у боковой линии.
Динамовцы здорово накрывают соперников перед их штрафной. Правда, казанцы тоже не выключаются из борьбы. Подобраться к владениям Дюпина не так просто.
Ни одной атаки толком пока не провел «Рубин» в этом матче. Вот закинули Фамейе куда-то во фланг, он зацепился, но в итоге потерял, не имея адресатов.
Грулев перспективную передачу верхом сделал на левую сторону в штрафную, но Макаров не подстроился под мяч, который надо было бить с лета.
Грулев шикарно завис в воздухе после подачи Фомина и кивнул в ворота, но Дюпин шикарно среагировал и вытащил в прыжке!
Подача Фомина привела к попытке удара с лета ногой от Грулева, но удара неудачного. Впрочем, будет в итоге повторный корнер.
Макаров перехватил мяч на правом фланге, дотащил до штрафной и отдал набежавшему Гагнидзе. Лука пробил мощно, но Дюпин потащил из ближнего угла на корнер!
Хорошая динамовская атака в самом начале. Федор Смолов классно принял плечом мяч в чужой штрафной, но сбросить самому себе под удар не вышло, и снаряд пришел к Дюпину.
А вот стартовый состав казанского «Рубина» от Леонида Слуцкого:
Дюпин — Грицаенко, Нижегородов, Зотов, Самошников — Мусаев, Кабутов, Йевтич, Кузнецов — Фамейе, Муллин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович:
Лещук — Паршивлюк, Кутицкий, Бальбуэна, Скопинцев — Гагнидзе, Моро, Фомин — Грулев, Макаров — Смолов.