'29

Еще одна хорошая атака «Тобола». Тот же Брижиду на этот раз ворвался в штрафную левым полуфлангом и то ли бил, то ли делал пас в центр на набегавшего партнера. Мяч не попал в створ, а партнер чуть не успел подставить ногу. Но было опасно.