Не получился удар у Медины из-за штрафной после подачи углового, но аргентинец сориентировался, успел к мячу и загрузил в штрафную, даже во вратарскую, откуда выигравший борьбу у опекуна Зайнутдинов бил головой в упор — потащил Адамов!
Быстрая атака ЦСКА после прострела Облякова на Медину и передачи аргентинца в центр закончилась угловым.
Викториан Ангбан жестко в центре поля воткнулся в принявшего мяч Федора Чалова — желтая карточка.
Сочинцы перехватили мяч на чужой половине, Нобоа из полуфланга отдал направо Заике, а тот хотел сделать скрытый хитрый пас назад в штрафную на эквадорца, но исполнил плохо.
Армейцы, быстро забив два гола, перешли на тактику уверенной игры вторым номером. И у «Сочи» пока ничего в атаке не выходит. Сейчас вот Гайич проводил мяч за лицевую, не пустив к нему Нобоа.
А вот Кирилл Заика потерял мяч на фланге в центре поля, доработал за Хорхе Карраскаля, завалив того на газон руками и ногами. Желтая карточка сочинцу.
Хорошая позиционная атака ЦСКА заканчивается прострелом Кучаева слева из штрафной низом в центр. Но Юрганов перехватил мяч.
Много сумбура пока, особенно в действиях сочинцев. Они сегодня номинальные хозяева, но по факту гости, конечно, ведь игра проходит на домашней арене ЦСКА.
У Мухина не получилось нанести удар после подачи с фланга. Рванул к боковой линии, мяч догнал, но сохранить в поле в борьбе с соперником не сумел.
Чалов скинул после заброса на Карраскаля, который пробил в момент свистка — Чалову мяч попал в руку.
Кирилл Заика заработал первый угловой для «Сочи». После подачи углового мяч вылетел из штрафной, но Ангбан пробил с подбора. Очень плотно и точно, но попал в оказавшегося в офсайде Сарвели. А не встреться сочинский форвард на пути мяча, мог случиться и гол.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Федор Чалов — 0:2! Снова легко вскрыли армейцы чужую оборону одной передачей. Чалов убежал один на один с Адамовым, обвел его и легко забил.
Шикарный заброс из центра поля за спину не очень удачно сыгравшему Терехову на Медину, который зацепил мяч ногой, но толком его не обработал, и Адамов забрал.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Игорь Дивеев — 0:1! Бактийор Зайнутдинов активностью на чужой половине поля заработал первый угловой. Хесус Медина его подал, а Дивеев всех перевисел и головой пробил мимо Адамова!
Турнир коммерческий, потому каждое место повыше приносит клубу больше денег. Если «Сочи» выиграет сегодня в основное время, то он обойдет «Нижний Новгород» и займет второе место. ЦСКА, который проиграл два первые матча на турнире с общим счетом 0:5, чтобы обойти «Сочи» и стать третьим в итоговой таблице, недостаточно просто победы, она должна быть крупной.
Начало в хорошем темпе, но без остроты. Армейцы больше контролируют мяч, сочинцы действуют вторым номером, но активно в прессинге.
А вот стартовый состав от нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова:
Тороп — Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов — Медина, Мухин, Обляков — Кучаев, Карраскаль — Чалов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил наставник «Сочи» Вадим Гаранин:
Адамов — Заика, Миладинович, Юрганов, Терехов — Макарчук, Ангбан, Нобоа, Юсупов, Ушатов — Сарвели.