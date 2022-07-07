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Спорт

Федотов против своих: ЦСКА обыгрывает «Сочи» в Кубке PARI Премьер. LIVE

Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
В последнем матче Кубка PARI Премьер «Сочи» играет с новой командой своего бывшего главного тренера Владимира Федотова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок PARI Премьер.
1-й тайм
07 июля 20:00
Сочи
Сочи
0 : 2
ЦСКА
Москва
5' Дивеев
7' Чалов
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья:
1-й тайм

23' Заика

29' Ангбан

5' Дивеев 7' Чалов

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'36

Медина подал еще один угловой, но мяч перелетел всех.

'35

На этот раз подача корнера армейцев ни к чему не привела.

'34

Не получился удар у Медины из-за штрафной после подачи углового, но аргентинец сориентировался, успел к мячу и загрузил в штрафную, даже во вратарскую, откуда выигравший борьбу у опекуна Зайнутдинов бил головой в упор — потащил Адамов!

'33

Быстрая атака ЦСКА после прострела Облякова на Медину и передачи аргентинца в центр закончилась угловым.

'31

Викториан Ангбан жестко в центре поля воткнулся в принявшего мяч Федора Чалова — желтая карточка.

'29

Сочинцы перехватили мяч на чужой половине, Нобоа из полуфланга отдал направо Заике, а тот хотел сделать скрытый хитрый пас назад в штрафную на эквадорца, но исполнил плохо.

'27

Сарвели сместился в штрафной слева в центр и чуть назад и пробил в фирменном стиле, но в блок.

'26

Армейцы, быстро забив два гола, перешли на тактику уверенной игры вторым номером. И у «Сочи» пока ничего в атаке не выходит. Сейчас вот Гайич проводил мяч за лицевую, не пустив к нему Нобоа.

'24

А вот Кирилл Заика потерял мяч на фланге в центре поля, доработал за Хорхе Карраскаля, завалив того на газон руками и ногами. Желтая карточка сочинцу.

'23

Дивеев опередил Сарвели, жестко поставив ногу. Форвард «Сочи» упал, но арбитры фола не увидели.

'20

Хорошая позиционная атака ЦСКА заканчивается прострелом Кучаева слева из штрафной низом в центр. Но Юрганов перехватил мяч.

'17

Много сумбура пока, особенно в действиях сочинцев. Они сегодня номинальные хозяева, но по факту гости, конечно, ведь игра проходит на домашней арене ЦСКА.

'15

«Сочи» сейчас взял мяч под контроль — ну еще бы, уже в два мяча уступают гости.

'13

У Мухина не получилось нанести удар после подачи с фланга. Рванул к боковой линии, мяч догнал, но сохранить в поле в борьбе с соперником не сумел.

'11

Чалов скинул после заброса на Карраскаля, который пробил в момент свистка — Чалову мяч попал в руку.

'9

Кирилл Заика заработал первый угловой для «Сочи». После подачи углового мяч вылетел из штрафной, но Ангбан пробил с подбора. Очень плотно и точно, но попал в оказавшегося в офсайде Сарвели. А не встреться сочинский форвард на пути мяча, мог случиться и гол.

'8

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Федор Чалов — 0:2! Снова легко вскрыли армейцы чужую оборону одной передачей. Чалов убежал один на один с Адамовым, обвел его и легко забил.

'7

Шикарный заброс из центра поля за спину не очень удачно сыгравшему Терехову на Медину, который зацепил мяч ногой, но толком его не обработал, и Адамов забрал.

'5

ГООООООООООООООООООООООЛ! Игорь Дивеев — 0:1! Бактийор Зайнутдинов активностью на чужой половине поля заработал первый угловой. Хесус Медина его подал, а Дивеев всех перевисел и головой пробил мимо Адамова!

'3

Турнир коммерческий, потому каждое место повыше приносит клубу больше денег. Если «Сочи» выиграет сегодня в основное время, то он обойдет «Нижний Новгород» и займет второе место. ЦСКА, который проиграл два первые матча на турнире с общим счетом 0:5, чтобы обойти «Сочи» и стать третьим в итоговой таблице, недостаточно просто победы, она должна быть крупной.

'2

Начало в хорошем темпе, но без остроты. Армейцы больше контролируют мяч, сочинцы действуют вторым номером, но активно в прессинге.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:00

А вот стартовый состав от нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова:

Тороп — Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов — Медина, Мухин, Обляков — Кучаев, Карраскаль — Чалов.

19:55

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил наставник «Сочи» Вадим Гаранин:

Адамов — Заика, Миладинович, Юрганов, Терехов — Макарчук, Ангбан, Нобоа, Юсупов, Ушатов — Сарвели.

19:50

Матч начнется в 20.00 мск.

19:45

В матче Кубка PARI Премьер встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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